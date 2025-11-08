Hotline: 0822.173.636   |

Hội Nông dân phường Sầm Sơn giao lưu bóng chuyền hơi nam - nữ

Trung Hiếu
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/11, Hội Nông dân phường Sầm Sơn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam - nữ với sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 61 chi hội nông dân trên địa bàn.

Sáng 8/11, Hội Nông dân phường Sầm Sơn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam - nữ với sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 61 chi hội nông dân trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giao lưu.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội Nông dân phường Sầm Sơn nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, thi đấu nhiệt tình, các đội đã đem đến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp.

Qua hoạt động này, các đơn vị có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong hội viên, nông dân và Nhân dân.

Trung Hiếu

