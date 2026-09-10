Hội nghị Thượng đỉnh Không gian quốc tế đầu tiên khai mạc tại Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Không gian quốc tế đầu tiên tại thủ đô Paris, quy tụ khoảng 2.000 đại biểu, gồm các nhà lãnh đạo chính trị, phi hành gia, các nhà khoa học cùng đại diện các cơ quan vũ trụ và các công ty tư nhân đến từ 120 quốc gia.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và phi hành gia Thomas Pesquet bên mô hình bệ phóng tên lửa Ariane, ngày 9/9/2026. Ảnh: AFP.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực không gian ngày càng gia tăng và châu Âu tìm cách củng cố năng lực tự chủ.

Tại lễ khai mạc ngày 9/9, Tổng thống Macron xuất hiện bên mô hình bệ phóng tên lửa Ariane, chương trình chủ lực của châu Âu do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) giám sát, cùng với phi hành gia nổi tiếng người Pháp Thomas Pesquet.

Trong cuộc trao đổi ngắn với ông Pesquet, Tổng thống Macron mô tả đây là một “Hội nghị Thượng đỉnh độc đáo” và nhấn mạnh sự đa dạng của các dự án cũng như quan hệ đối tác quốc tế đang được thảo luận.

Tổng thống Macron cũng mời Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis lên sân khấu để công bố sứ mệnh đưa phi hành gia đầu tiên của Hy Lạp vào không gian, phối hợp với ESA.

Một trong những thông báo thương mại đáng chú ý nhất tại hội nghị đến từ tập đoàn Amazon, khi công ty này đặt thêm 6 lần phóng cho mạng lưới vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp bằng tên lửa Ariane 6 của châu Âu. Theo Reuters, thỏa thuận nâng tổng số lần phóng Ariane mà Amazon cam kết lên 24 lần đến năm 2031. Các sứ mệnh mới dự kiến bắt đầu vào năm 2029, sử dụng phiên bản Ariane 64 có sức chở lớn hơn.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận về quản lý giao thông không gian, quyền tiếp cận các tần số quỹ đạo, quan sát Trái Đất, nghiên cứu khoa học, giám sát môi trường và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quan trọng. Pháp đang tìm kiếm những nhận thức chung rộng rãi của quốc tế trong các lĩnh vực này, dù hội nghị được dự báo sẽ không đưa ra các quyết định chính sách mang tính ràng buộc.

Hội nghị thảo luận nhiều chủ đề quan trọng, trong đó có quản lý giao thông không gian, quyền tiếp cận các tần số quỹ đạo, quan sát Trái Đất, nghiên cứu khoa học, giám sát môi trường và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Ảnh: Freqelec.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh một số tập đoàn vũ trụ lớn của Mỹ, trong đó có SpaceX và Blue Origin, không tham dự. Theo Reuters, Nhà Trắng được cho là đã khuyến nghị các doanh nghiệp này rút khỏi sự kiện do lo ngại sự hiện diện của họ có thể bị xem là sự ủng hộ ngầm đối với các chính sách của Liên minh châu Âu (EU).

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Ahram.