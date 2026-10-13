Hội nghị IMF - WB giữa cú sốc năng lượng gây sức ép với triển vọng kinh tế toàn cầu

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã khai mạc tại Bangkok - Thái Lan, trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm trầm trọng thêm những thách thức đối với an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận triển vọng kinh tế thế giới, ổn định tài chính, giảm nghèo và tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo IMF, hội nghị từ ngày 12 -18/10, quy tụ hơn 15.000 đại biểu đến từ 191 quốc gia, trong đó có các thống đốc ngân hàng trung ương, nhà hoạch định chính sách kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp. Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đẩy cuộc khủng hoảng năng lượng thêm phức tạp, gây sức ép đối với triển vọng kinh tế toàn cầu.

Phát biểu tại phiên khai mạc ngày 12/10, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh, vai trò của đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI đối với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tại các nền kinh tế châu Á tham gia chuỗi cung ứng phần cứng công nghệ. Theo bà, làn sóng đầu tư vào AI có thể giúp tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển ở châu Á tăng thêm 0,5-1 điểm phần trăm, trong khi mức tăng tại các nền kinh tế mới nổi trong khu vực có thể đạt 0,2-0,8 điểm phần trăm.

Bà Georgieva cho rằng, động lực đầu tư này góp phần giúp kinh tế thế giới duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 3%, bất chấp tác động tiêu cực từ cú sốc nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, người đứng đầu IMF cũng cảnh báo AI sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với thị trường lao động, giáo dục, tăng trưởng và nguồn thu ngân sách, trong bối cảnh công nghệ này có thể làm dịch chuyển cơ cấu thu nhập từ lao động sang vốn. Bà đánh giá AI là công nghệ mang tính đột phá, có khả năng làm thay đổi căn bản cách con người làm việc và sinh sống.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết. tổ chức này đang thúc đẩy ứng dụng các giải pháp AI quy mô nhỏ, không phụ thuộc vào những mô hình ngôn ngữ lớn, nhằm cải thiện năng suất trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế và giáo dục tại các thị trường mới nổi. Tháng 7 vừa qua, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3% trong năm 2026. Tổ chức này sẽ công bố báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế thế giới vào ngày 13/10, trong bối cảnh những diễn biến tại Trung Đông và biến động trên thị trường năng lượng tiếp tục là các yếu tố rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng.

Thu Uyên