Hội nghị gia đình phạm nhân Trại giam Thanh Cẩm năm 2025

Sáng 27/9, Trại giam Thanh Cẩm (Cục C10, Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân trại giam Thanh Cẩm năm 2025 với sự tham gia của 300 gia đình phạm nhân. Đây là những phạm nhân được đánh giá xếp loại cải tạo khá, tốt trong thời gian dài.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân là một hoạt động nhân văn, ấm áp tình người được Trại giam Thanh Cẩm duy trì tổ chức thường niên.

Trước khi tham gia hội nghị, thân nhân gia đình được tham quan nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập, lao động, vui chơi của phạm nhân và tìm hiểu về quá trình cải tạo của người thân.

Lãnh đạo Thư viện tỉnh trao tặng sách cho Trại giam Thanh Cẩm.

Trại giam Thanh Cẩm đang giam giữ, cải tạo trên 3.000 phạm nhân, trong đó phần lớn là phạm nhân án dài, tái phạm nhiều lần. Những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy, Ban Giám thị, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Cẩm đã nỗ lực để xây dựng, kiến tạo nên môi trường giáo dục mang tính nhân văn, nhân đạo, cơ sở vật chất từng bước được củng cố, cải tạo mới, khang trang, sạch đẹp.

Đơn vị đã tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, tạo mọi điều kiện giúp phạm nhân học tập, lao động cải tạo để thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi phù hợp với các chuẩn mực, đạo đức xã hội. Các chế độ chính sách của phạm nhân như ăn, mặc, ở, gặp thân nhân, liên lạc điện thoại với thân nhân, công tác phòng, chữa bệnh, lao động, học tập, vui chơi, giải trí... đều được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

Thượng tá Trịnh Thị Quế, Phó trưởng phòng công tác giáo dục, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an phát biểu tại tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trịnh Thị Quế, Phó trưởng phòng Công tác giáo dục, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị trại giam Thanh Cẩm, các điều kiện đảm bảo để hội nghị diễn ra tốt đẹp.

Gia đình phạm nhân tại hội nghị.

Để góp phần làm tốt công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân trong tình hình mới, giúp phạm nhân sớm hoàn lương, hướng thiện, trở về đoàn tụ cùng gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, đồng chí Trịnh Thị Quế đề nghị Ban Giám thị trại giam Thanh Cẩm cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi hành án hình sự, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, tích cực khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho cán bộ và phạm nhân. Phối hợp thường xuyên và làm tốt việc trao đổi hai chiều với thân nhân phạm nhân để kịp thời động viên, giáo dục phạm nhân tiến bộ, nhất là số phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ hoặc số ốm đau bệnh nặng, phải điều trị lâu dài.

Mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi trại giam đóng quân và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể của tỉnh Thanh Hóa, xã Cẩm Thạch tiếp tục quan tâm, phối hợp với trại giam nhiều hơn nữa trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự để tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Đối với thân nhân của các phạm nhân, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc động viên, giáo dục, cải tạo con, em mình; sẵn lòng giang rộng vòng tay đón khi họ chấp hành xong án phạt tù trở về với gia đình, cộng đồng xã hội. Yêu cầu các phạm nhân hãy tiếp tục xem xét lại bản thân mình với thái độ hối lỗi, cầu thị, cần thể hiện hơn nữa quyết tâm cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nội quy cơ sở giam giữ, thực hiện tốt các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, tích cực học tập, lao động cải tạo để có đủ điều kiện được hưởng các chính sách, khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước...

Cũng tại hội nghị, Trại giam Thanh Cẩm tặng quà cho những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Quỹ tấm lòng vàng; lãnh đạo Thư viện tỉnh cũng trao nhiều cuốn sách cho trại giam Thanh Cẩm.

Bữa cơm thân mật, ấm áp giữa phạm nhân với thân nhân gia đình.

Hội nghị kết thúc bằng bữa cơm thân mật, ấm áp giữa phạm nhân với thân nhân gia đình. Thông qua hội nghị với nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn, ấm áp tình người là nguồn động lực lớn để các gia đình trong tiếp tục tích cực phối hợp, đồng hành cùng trại giam trong quản lý, giáo dục phạm nhân là người thân của mình để họ luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập, cải tạo, lao động, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Trung Hiếu