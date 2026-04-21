Hội nghị Cung ứng điện và Dịch vụ điện lực năm 2026: Chủ động bảo đảm điện cho phát triển, lấy khách hàng làm trung tâm

Sáng 21/4, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức hội nghị “Cung ứng điện và Dịch vụ điện lực năm 2026”.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu điện năng tiếp tục tăng cao, đặc biệt khi Thanh Hóa đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa. Đây không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá kết quả cung ứng điện năm 2025 mà còn là diễn đàn quan trọng để tăng cường đối thoại, củng cố mối quan hệ đồng hành giữa ngành điện với khách hàng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ông Vũ Anh Tài, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại diện các sở, ngành, địa phương; đại diện các khách hàng lớn của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Năm 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nổi bật là sản lượng điện thương phẩm đạt trên 8,7 tỷ kWh, tăng trưởng 12,54% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho hơn 869 nghìn khách hàng, trong đó có 249 khách hàng lớn đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong công tác cung ứng điện, vào đợt cao điểm nắng nóng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động triển khai hiệu quả các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải (DR) và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Sự đồng thuận, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã trở thành yếu tố then chốt giúp ngành điện vượt qua áp lực cung ứng trong các thời gian cao điểm.

Cùng với đó, công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Từ việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đến đa dạng hóa các dịch vụ điện trực tuyến, tất cả đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt - lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ.

Cùng với việc tổng kết công tác cung ứng điện năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026 và những năm tiếp theo, hội nghị cũng đã giới thiệu đến đại biểu các dịch vụ điện hiện đại và định hướng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đây là giải pháp mang tính chiến lược, phù hợp với chủ trương chuyển dịch năng lượng của Đảng và Nhà nước, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Một nội dung chuyên sâu được trình bày tại hội nghị là mô hình giá điện hai thành phần - một bước tiến trong hoàn thiện cơ chế thị trường điện. Việc áp dụng mô hình này được kỳ vọng sẽ phản ánh đầy đủ hơn chi phí cung ứng điện, qua đó khuyến khích sử dụng điện hợp lý, hiệu quả.

Hội nghị Cung ứng điện và Dịch vụ điện lực năm 2026 với thông điệp xuyên suốt: đảm bảo điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chủ động thích ứng, sử dụng điện tiết kiệm, phát triển nguồn năng lượng bền vững chính là chìa khóa để Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2025 và Quý I năm 2026, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, kinh tế Thanh Hóa vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP của tỉnh năm 2025 tăng 8,36%, quy mô nền kinh tế đạt trên 333.600 tỷ đồng. Quý I năm 2026, GRDP ước tăng 9,14%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,11%, riêng công nghiệp tăng 15,02%; thu ngân sách ước đạt 15.902 tỷ đồng; có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tiếp tục tăng nhanh. Để đáp ứng nhu cầu đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng trong đầu tư, quản lý vận hành, đưa vào sử dụng các trạm 110kV Thiệu Hóa, Nam thành phố, Hậu Lộc 2; nâng công suất một số trạm quan trọng; từng bước cải thiện độ tin cậy cung cấp điện.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa và toàn thể cán bộ, người lao động đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Năm 2026, nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện đặt ra rất nặng nề, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các khách hàng sử dụng điện lớn cần xác định rõ việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và tham gia điều chỉnh phụ tải không chỉ là trách nhiệm phối hợp với ngành điện mà còn là giải pháp để bảo đảm ổn định sản xuất của chính doanh nghiệp.

Do đó, các doanh nghiệp cần rà soát kế hoạch sản xuất, bố trí lại ca, kíp hợp lý; hạn chế tập trung phụ tải vào các khung giờ cao điểm; thực hiện nghiêm các chương trình điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển phụ tải đã ký với ngành điện; chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, thay thế thiết bị hiệu suất thấp, giảm tiêu hao điện. Cùng với đó, quan tâm phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định; coi đây là một giải pháp bổ sung nguồn điện tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Đối với Công ty Điện lực Thanh Hóa phải tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo phụ tải, chủ động các kịch bản cung ứng điện, không để bị động, bất ngờ; khi xảy ra khó khăn phải thực hiện công khai, minh bạch, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Đẩy mạnh hiện đại hóa lưới điện, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các khu vực xung yếu; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện 110kV, trung áp, hạ áp. Đồng thời, làm tốt công tác dịch vụ khách hàng trong mùa nắng nóng, kịp thời giải thích và xử lý các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Mai Xuân Liêm cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phải xác định bảo đảm cung ứng điện là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động phối hợp với ngành điện trong giải phóng mặt bằng, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng; không để ách tắc hành chính ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và môi trường đầu tư của tỉnh.

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, hệ thống chiếu sáng công cộng phải đi đầu trong tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ trong năm và cao hơn trong các tháng cao điểm nắng nóng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là điều kiện quan trọng để Thanh Hóa thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án hạ tầng điện, thực hiện các chương trình tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Anh Tài, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực, tiếp tục đầu tư đồng bộ, triển khai các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định cho 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, trong đó có Thanh Hóa. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ông Vũ Anh Tài, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và ông Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp điển hình trong công tác điều chỉnh phụ tải và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khen thưởng 25 khách hàng tiêu biểu là các doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước điển hình trong công tác điều chỉnh phụ tải và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Nguyễn Lương - Hùng Mạnh