Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa học tập kinh nghiệm chuyển đổi số tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 28/8, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Hội LHPN TP Hồ Chí Minh về các mô hình chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động Hội.

Hình ảnh tại buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Đại diện Hội LHPN TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội phụ nữ. Trong đó, nhiều nội dung được đánh giá phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, như kinh nghiệm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; ứng dụng phần mềm quản lý chương trình “Vòng tay yêu thương”, quản lý thông tin trẻ mồ côi và kết nối, quản lý dữ liệu mẹ đỡ đầu; hệ thống đào tạo trực tuyến...

Các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động Hội.

Đây là dịp để cán bộ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tiếp cận những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong chuyển đổi số của Hội LHPN TP Hồ Chí Minh; từ đó, nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá và Hội LHPN TP Hồ Chí Minh tặng quà cho con gái chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai.

Trước đó, đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN TP Hồ Chí Minh đã dâng hương, dâng hoa tại nhà riêng đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, nhân 85 năm ngày hy sinh của đồng chí.

Dịp này, đoàn công tác Hội LHPN đã làm việc với Công ty TNHH L'Oréal Việt Nam về chương trình “Làm đẹp để sống, sống để làm đẹp” nhằm kết nối đào tạo dạy nghề tóc, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hà - Minh Yên