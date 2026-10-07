Đại biểu Quốc hội khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại phường Tĩnh Gia

Sáng 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, đã khảo sát việc thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn phường Tĩnh Gia.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa chủ trì buổi làm việc với phường Tĩnh Gia.

Tham gia đoàn có đại diện các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của UBND phường Tĩnh Gia, sau sắp xếp, mạng lưới trường học trên địa bàn giảm 10 đầu mối còn 7 trường, duy trì 18 phân hiệu.

Cơ sở vật chất trường học cơ bản được kiên cố hóa; mạng lưới trường học đã hình thành ổn định. Quy mô học sinh, lớp học và địa điểm học cơ bản được giữ ổn định, không làm gián đoạn việc học tập của học sinh.

Đại diện lãnh đạo phường Tĩnh Gia báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của địa phương hiện nay là tình trạng thiếu giáo viên kéo dài, trong khi sau sắp xếp các trường có quy mô lớn hơn và nhiều phân hiệu, làm tăng yêu cầu điều phối nhân lực.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng đều; một số hạng mục còn thiếu so với chuẩn, nhất là phòng học bộ môn và khối phòng hỗ trợ. Việc kiện toàn chức danh quản lý và sử lý nhân sự dôi dư cũng cần thời gian, kinh phí và hướng dẫn cụ thể để bảo đảm quyền lợi của viên chức, người lao động.

Đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Hải Hòa, phường Tĩnh Gia phát biểu tại buổi làm việc.

UBND phường Tĩnh Gia kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục; hỗ trợ sửa chữa những hạng mục xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn trường học, nhà vệ sinh và hệ thống cấp nước; bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ năm học 2026-2027.

Địa phương cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư phòng chức năng, phòng học bộ môn, thiết bị thực hành, công nghệ thông tin và hạ tầng số cho các nhà trường trong năm 2027 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp.

ĐBQH Lê Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi khảo sát, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động của các nhà trường sau sắp xếp; tập trung làm rõ những khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổ chức bán trú, công tác y tế trường học...

Đoàn cũng tiến hành khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học và THCS Lương Chí, phường Tĩnh Gia.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận những kết quả mà phường Tĩnh Gia đạt được trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; đồng thời đề nghị UBND phường tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm hoạt động của các trường học, nhất là những vấn đề phát sinh sau sắp xếp về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phòng học chức năng và tổ chức bán trú.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, địa phương cần tổng hợp đầy đủ, đề xuất cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của UBND phường Tĩnh Gia và các cơ sở giáo dục, đoàn khảo sát ghi nhận, tổng hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Linh Hương