Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa kiện toàn tổ chức, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Chiều 23/4, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 và Gala Dinner với chủ đề “Đồng hành - Liên kết - Phát triển”. Dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, VCCI và các Hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo hội viên doanh nhân trẻ.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới; định hướng tổ chức các diễn đàn kết nối doanh nghiệp; đối thoại với các cấp chính quyền; công tác truyền thông, huy động nguồn lực và phát huy vai trò các câu lạc bộ trực thuộc.

Hội viên phát biểu tại hội nghị.

Với sự thống nhất cao, Hội doanh nhân trẻ tỉnh đã kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và các chức danh chủ chốt của Hội. Đây đều là những doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, giáo dục, truyền thông... được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực cho hoạt động Hội trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch nắm bắt kiến nghị của hội viên.

Phát biểu khai mạc chương trình Gala Dinner, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả kết nối hội viên, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Hội sẽ tập trung xây dựng môi trường liên kết chặt chẽ hơn giữa các doanh nhân trẻ, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình Gala Dinner, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa cũng chính thức ra mắt Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp. Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành kênh kết nối chuyên sâu, nơi hội tụ các doanh nhân có chung khát vọng đầu tư, tinh thần khởi nghiệp và mong muốn hợp tác phát triển bền vững; qua đó góp phần hỗ trợ các ý tưởng mới, mở rộng cơ hội kinh doanh và chia sẻ nguồn lực trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ.

Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa chính thức ra mắt Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa được công bố trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, mở ra thêm cơ hội phối hợp, đồng hành giữa các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, Hội cũng trao giấy chứng nhận kết nạp 19 hội viên mới là các doanh nhân trẻ đang hoạt động ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, VCCI và các Hiệp hội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và các chức danh chủ chốt của Hội.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hiện có hơn 400 hội viên. Thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ luôn phát huy tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội cũng tăng cường các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản trị điều hành cho doanh nhân trẻ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ hội viên mở rộng thị trường.

Tùng Lâm