Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Sáng 10/7, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Tham dự hội đàm có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, tham dự hội đàm có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định là nội dung hợp tác đặc sắc giữa hai nước. Giao lưu mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, từ lãnh đạo Trung ương đến Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước; cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Giao lưu còn đặc biệt ý nghĩa khi ngày hôm qua đã diễn ra tại tỉnh Bôlykhămxay - anh hùng của đất nước Lào anh em. Và ngày hôm nay, trên mảnh đất Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Giao lưu biên giới lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào (18/7/1977).

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An và Nặm On, tỉnh Bôlykhămxay chính là điểm kết nối tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội - Viêng Chăn hiện đã được quy hoạch, sẽ sớm trở thành hiện thực.

Đây được xem như một huyết mạch kết nối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Bôlykhămxay; kết nối chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, kinh tế, giao lưu nhân dân hai đất nước; hiện thực hóa chủ trương “kết nối ra biển” của đất nước Lào anh em.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu tại Hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Việt Nam-Lào trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Tại Hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã đánh giá kết quả phối hợp giữa hai Bộ Quốc phòng trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua, thống nhất định hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng hai nước đã tích cực xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Trong tổng thể quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng, được thúc đẩy hiệu quả và ngày càng thực chất.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, tình hình; tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược; hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được coi trọng; các cơ chế hợp tác được duy trì hiệu quả, thực chất.

Đoàn đại biểu cấp cao Lào dự Hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Hợp tác quốc phòng song phương được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên coi trọng. Hợp tác công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy; hợp tác kinh tế quốc phòng được triển khai thiết thực. Hợp tác quân, binh chủng, quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên được triển khai thực chất, tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là hoạt động hợp tác đặc biệt ý nghĩa, được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm lãnh đạo; được các cơ quan, ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, nhân dân hai nước ủng hộ, tham gia... Giao lưu là cụ thể hóa quan hệ hợp tác chiến lược đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, hợp tác và giao lưu giữa Bộ Quốc phòng, Quân đội, địa phương và nhân dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà lưu niệm đến Đại tướng Khamliang Outhakaysone. Ảnh: Phạm Bằng

Giao lưu nhân dân hai nước khu vực biên giới ngày càng bền chặt. Các cụm dân cư hai bên biên giới đã phối hợp cùng nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc cùng nhau xây dựng các cụm, bản khu vực biên giới phát triển sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng biên giới tốt đẹp Việt - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới, trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai bên thống nhất tập trung triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác quốc phòng trên các định hướng.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone tặng quà lưu niệm đến Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: Phạm Bằng

Trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý, bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế...

Về hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh; nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn - trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham quan triển lãm hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tháng 12/2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng/quốc tế Việt Nam 2026, trân trọng được đón đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone sang thăm Việt Nam và tham dự triển lãm.

Theo Báo Nghệ An