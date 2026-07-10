Hội Cựu TNXP xã Hoằng Tiến đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo, giúp đỡ hội viên

Chiều 10/7, Hội Cựu TNXP xã Hoằng Tiến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tọa đàm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026).

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của lực lượng TNXP Việt Nam; đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP Thanh Hóa trong các cuộc kháng chiến cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hoằng Tiến Lê Thị Nhiều đọc diễn văn khai mạc.

Hội TNXP xã Hoằng Tiến có 26 chi hội, được tổ chức thành 5 khu vực với 699 hội viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống hội viên, kịp thời hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi.

Duy trì, phát triển quỹ hội, tạo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động thăm hỏi, tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thăm lại chiến trường xưa, góp phần tăng cường tình đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

6 tháng cuối năm 2026, Hội Cựu TNXP xã Hoằng Tiến tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng hội vững mạnh; vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo, giúp đỡ hội viên.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Sỹ Thắng trao kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng các hội viên.

Dịp này, 9 hội viên đã được nhận Kỷ niệm chương Cựu TNXP Việt Nam do có nhiều đóng góp trong công tác hội.

Tiến Đông