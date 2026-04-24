Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn “thắng lớn” tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lần thứ XVII năm 2026

Chiều ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Hội các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ tổ chức tổng kết và trao giải kỳ thi chọn học sinh giỏi lần thứ XVII năm 2026. Đoàn học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc.

Các em học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt Huy chương vàng tại kỳ thi.

Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày (23 và 24/4), tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang và Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Với 52/54 học sinh dự thi đoạt giải gồm: 12 Huy chương Vàng (cao nhất từ trước đến nay), 8 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng, 14 giải Khuyến khích đoàn học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc.

Được biết, kỳ thi thu hút hơn 2,3 nghìn học sinh lớp 10 và lớp 11 của 47 trường THPT chuyên, trường THPT, khối THPT chuyên các trường đại học ở 24 tỉnh, thành phố cả nước. Kỳ thi có 13 môn thi gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Nga và Tiếng Trung Quốc.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 220 Huy chương Vàng; 457 Huy chương Bạc, 707 Huy chương Đồng và 703 thí sinh đoạt giải Khuyến khích.

Đoàn giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn tham dự cuộc thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Đây là Kỳ thi được tổ chức thường niên dành cho học sinh khối các trường chuyên và một số trường THPT khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, là dịp để các thầy cô và học sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi và phương pháp học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ở các địa phương, đồng thời phát hiện, tạo nguồn cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Linh Hương