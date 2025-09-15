Hoạt Giang khai thác tốt tiềm năng để bứt phá phát triển

Được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các xã Hoạt Giang, Yên Dương, Hà Bình và một phần của thị trấn Hà Trung cũ, xã Hoạt Giang đang phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, sự phong phú về văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

Lãnh đạo xã Hoạt Giang thăm mô hình kinh tế gia trại hộ gia đình anh Lê Văn Thức ở thôn Trung Tâm.

Ông Tống Văn Quân - một trong những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở thôn Thổ Khối, phấn khởi chia sẻ: “Cả cuộc đời gắn bó với nghề nông, tôi cảm nhận rõ ngành nông nghiệp ở Hoạt Giang đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với việc chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, ứng dụng cơ giới hóa. Trong phát triển kinh tế gia trại, gia đình được hướng dẫn quy hoạch vùng trồng, định hướng cây trồng, vật nuôi và mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi và ứng dụng khoa học, công nghệ trong trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, để nâng cao hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Hiện, với diện tích gần 6ha trồng cây ăn quả, nuôi cá, thu nhập bình quân của gia trại đạt khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa”.

Để nâng cao thu nhập cho Nhân dân theo hướng bền vững, Đảng bộ và chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất, vận động bà con ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh và phát triển các dịch vụ, gắn với đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Hiện toàn xã có hơn 50,4ha diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Xã đã thực hiện thành công mô hình sản xuất lúa theo chuỗi liên kết với diện tích gần 18ha; phát triển mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm đem lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân nơi đây. Toàn xã đã cơ bản đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ cơ giới hóa các khâu làm đất đạt 100%, thu hoạch đạt trên 80%. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại bền vững; tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025 là 114,3 nghìn con. Diện tích nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định, sản lượng nuôi trồng, khai thác ước đạt 1.056,2 tấn...

Ngoài thế mạnh về nông nghiệp, Hoạt Giang còn phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Với việc phối hợp thu hút, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có lợi thế sử dụng nhiều lao động đầu tư mở rộng sản xuất, đã tạo việc làm ổn định cho hơn 12.500 lao động trong và ngoài xã. Hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân như công tác quản lý, điều hành nước, dịch vụ giống, phân bón, bảo vệ hoa màu, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xã hội cũng được địa phương quan tâm, chú trọng và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Thu nhập bình quân đầu người (năm 2025) ước đạt 58,88 triệu đồng/người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng mật thiết. Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tại xã đã đi vào hoạt động ổn định, tăng tính hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Giai đoạn 2025-2030, Hoạt Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân 10,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người (năm 2030) đạt 77 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 0,5%; phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Xuân Hóa cho biết: "Để đạt mục tiêu này, xã xác định tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa địa phương trở thành một trong những trung tâm của khu vực về công nghiệp nhẹ, nông nghiệp quy mô lớn. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, hiệu quả trên đơn vị diện tích; quan tâm, tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp - xây dựng; phát triển thương mại, du lịch, các ngành nghề dịch vụ... Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; tăng cường bảo vệ môi trường; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Phan Nga