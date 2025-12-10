300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Chiều ngày 10/11, không khí tại Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2025 ở Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) trở nên nhộn nhịp. Các địa phương, doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất đang khẩn trương sắp xếp, bài trí hoàn thiện từng gian hàng để phục vụ người dân và du khách trước ngày khai mạc.

Cổng vào khu trưng bày sản phẩm.

Năm nay, Hội nghị kết nối cung - cầu tổ chức tới 300 gian hàng tiêu chuẩn, tăng 40 gian so với năm 2024. Trong đó có 40 gian của 38 xã, phường; 4 gian của các hiệp hội ngành hàng; 158 gian của doanh nghiệp, HTX trong tỉnh và 78 gian của các đơn vị đến từ tỉnh bạn.

Gian hàng của xã Hóa Quỳ cơ bản hoàn tất công tác bày trí, sắp xếp trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Các sản phẩm tiêu biểu của xã Hồi Xuân.

HTX nông nghiệp xanh, công nghệ cao Hồng Nhuệ, xã Hoằng Hóa bắt đầu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của đơn vị.

Khu vực gian hàng của các tỉnh bạn cũng đang tích cực sắp xếp, trưng bày sản phẩm.

Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk.

Các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trong tỉnh đang tích cực hoàn thiện các gian hàng để phục vụ khách hàng.

Lực lượng Công an tỉnh tổ chức lắp đặt hệ thống hàng rào bảo đảm an ninh cho khu vực trưng bày sản phẩm.

Trên các trục đường chính của các phường trung tâm được treo băng rôn, áp phích thông tin về hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 diễn ra trong 5 ngày (từ 11/12 - 15/12/2025) tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Cùng với việc tổ chức gian hàng trưng bày, trong khuôn khổ hội nghị còn có nhiều hoạt động thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP, làng nghề và các đặc sản vùng miền của tỉnh Thanh Hóa đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hải Đăng