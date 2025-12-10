Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Hải Đăng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 10/11, không khí tại Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2025 ở Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) trở nên nhộn nhịp. Các địa phương, doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất đang khẩn trương sắp xếp, bài trí hoàn thiện từng gian hàng để phục vụ người dân và du khách trước ngày khai mạc.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Chiều ngày 10/11, không khí tại Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2025 ở Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) trở nên nhộn nhịp. Các địa phương, doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất đang khẩn trương sắp xếp, bài trí hoàn thiện từng gian hàng để phục vụ người dân và du khách trước ngày khai mạc.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Cổng vào khu trưng bày sản phẩm.

Năm nay, Hội nghị kết nối cung - cầu tổ chức tới 300 gian hàng tiêu chuẩn, tăng 40 gian so với năm 2024. Trong đó có 40 gian của 38 xã, phường; 4 gian của các hiệp hội ngành hàng; 158 gian của doanh nghiệp, HTX trong tỉnh và 78 gian của các đơn vị đến từ tỉnh bạn.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Gian hàng của xã Hóa Quỳ cơ bản hoàn tất công tác bày trí, sắp xếp trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Các sản phẩm tiêu biểu của xã Hồi Xuân.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

HTX nông nghiệp xanh, công nghệ cao Hồng Nhuệ, xã Hoằng Hóa bắt đầu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của đơn vị.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Khu vực gian hàng của các tỉnh bạn cũng đang tích cực sắp xếp, trưng bày sản phẩm.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trong tỉnh đang tích cực hoàn thiện các gian hàng để phục vụ khách hàng.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Lực lượng Công an tỉnh tổ chức lắp đặt hệ thống hàng rào bảo đảm an ninh cho khu vực trưng bày sản phẩm.

300 gian hàng sẵn sàng phục vụ người dân tại Hội nghị kết nối cung - cầu Thanh Hóa 2025

Trên các trục đường chính của các phường trung tâm được treo băng rôn, áp phích thông tin về hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 diễn ra trong 5 ngày (từ 11/12 - 15/12/2025) tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Cùng với việc tổ chức gian hàng trưng bày, trong khuôn khổ hội nghị còn có nhiều hoạt động thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP, làng nghề và các đặc sản vùng miền của tỉnh Thanh Hóa đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hải Đăng

Từ khóa:

#tỉnh #Sản phẩm OCOP #Quảng trường Lam Sơn #Thanh hóa #phường Hạc Thành #Doanh nghiệp #giới thiệu #thực phẩm an toàn #Cơ sở sản xuất #Htx

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tích cực tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị. Từ đó, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ,...
Chuyển từ thuế khoán sang kê khai - Tạo động lực cho phát triển hộ kinh doanh (Bài 1):  Trăn trở của hộ kinh doanh khi chuyển đổi

Chuyển từ thuế khoán sang kê khai - Tạo động lực cho phát triển hộ kinh doanh (Bài 1):  Trăn trở của hộ kinh doanh khi chuyển đổi

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai nộp thuế đối với hộ kinh doanh là bước đi quan trọng trong cải cách chính sách thuế. Đồng thời là cơ hội để hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa thay đổi cách quản lý, hoạt động theo hướng chuyên...
Bãi bỏ lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn 2 loại nhiên liệu sinh học và truyền thống

Bãi bỏ lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn 2 loại nhiên liệu sinh học và truyền thống

Văn bản pháp luật
Ngày 11/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 46/2025/QĐ-TTg về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh