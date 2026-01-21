Hoằng Châu xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Bằng cách làm cụ thể, phù hợp thực tiễn và phát huy vai trò tự quản của người dân, xã Hoằng Châu đã tạo nên những thay đổi rõ nét trong xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ cảnh quan đến ý thức cộng đồng, diện mạo nông thôn từng bước khang trang, góp phần nâng cao chất lượng sống và hướng tới phát triển bền vững.

Người dân thôn Đình Sen dọn vệ sinh môi trường đường thôn.

Những tuyến đường làng phong quang, sạch sẽ, hai bên là hàng rào xanh, bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng - là cảnh quan của Hoằng Châu hôm nay. Diện mạo khang trang, sạch đẹp ấy của xã bắt nguồn từ sự đổi thay về nhận thức và hành động của người dân địa phương. Công tác vệ sinh môi trường không chỉ được thực hiện theo những đợt ra quân mang tính thời điểm, mà được tạo dựng từ những việc làm đều đặn, bền bỉ của chính quyền và người dân địa phương trong xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tại các thôn, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đã trở thành nếp sinh hoạt thường ngày của nhiều người dân. Có mặt tại thôn Đình Sen vào một sáng chủ nhật, không khí dọn vệ sinh môi trường diễn ra sôi nổi, nền nếp. Từ đường chính đến các đường nội thôn, mỗi người một việc: người quét dọn đường làng, người thu gom rác thải, người tỉa lại hàng rào xanh, bồn hoa trước cổng nhà văn hóa. Không cần loa thúc giục, việc làm sạch môi trường đã trở thành thói quen được duy trì đều đặn hằng tuần của người dân thôn Đình Sen. Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Đình Sen cho biết: “Cuối tuần nào bà con cũng ra dọn vệ sinh. Làm quen rồi, không cần thông báo, ai cũng chủ động quét dọn. Thấy đường sạch sẽ thì ai cũng vui, ai cũng có ý thức giữ gìn hơn”.

Ông Lê Xuân Huệ, trưởng thôn Đình Sen cho biết: “Thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu mình là người trực tiếp hưởng lợi từ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó, phong trào sẽ đi vào chiều sâu, hiệu quả. Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, người dân tổng dọn vệ sinh ở các tuyến đường và khu vực ít người qua lại. 100% hộ tham gia đóng góp thu gom rác thải vệ sinh môi trường; 90% hộ có thùng rác trước nhà. Mỗi gia đình luôn chủ động dọn vệ sinh môi trường xung quanh, rác thải phân loại tại nguồn và được tập kết đúng nơi quy định. Việc xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đã góp phần thực hiện mục tiêu trở thành thôn NTM kiểu mẫu năm 2025”.

Trong những chuyển biến tích cực về môi trường ở Hoằng Châu, vai trò của các tổ chức đoàn thể được thể hiện rõ nét, đặc biệt là Hội LHPN và Đoàn Thanh niên. Không đứng ngoài cuộc, các hội, đoàn thể đã trở thành lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia và duy trì những phần việc cụ thể gắn với từng khu dân cư.

Chia sẻ về cách xây dựng môi trường của thôn, chị Phạm Thị Loan, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Đình Sen cho biết: “Chi hội đã phân công cụ thể từng đoạn đường cho từng tổ hội. Mỗi tuần đều có nhắc nhở, kiểm tra, nên chị em tự giác tham gia. Chi hội cũng gắn việc giữ gìn vệ sinh môi trường với bình xét gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh. Chị em hội viên vận động các thành viên gia đình phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định”.

Thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, Hội LHPN xã Hoằng Châu đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các cấp về bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát động nhiều hoạt động, mô hình, phong trào bảo vệ môi trường như: “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; "Ngày chủ nhật xanh”. Trong năm 2025, Hội LHPN xã đã trồng mới hơn 400 cây xanh; duy trì 12 đoạn đường tự quản, hàng rào xanh. Hội đã thực hiện mô hình “Tiết kiệm xanh”, “Thu gom phế liệu - biến rác thải thành tiền”, thu được gần 7 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã...

Song song với đó, Đoàn Thanh niên xã duy trì đều đặn các hoạt động “Chủ nhật xanh”, tập trung xử lý những khu vực khó như bãi đất trống, mương thoát nước, khu sinh hoạt cộng đồng. Lực lượng đoàn viên, thanh niên không chỉ tham gia dọn vệ sinh mà còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định.

Để phong trào xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đi vào thực chất, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hoằng Châu đã ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đến hết năm 2025 và thực hiện chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã, giai đoạn 2025-2030. Theo đó, xã đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thôn, từng tổ chức đoàn thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Một cách làm ở xã Hoằng Châu để công tác xây dựng môi trường diễn ra liên tục đó là phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư và mỗi người dân. Xã Hoằng Châu xác định mỗi hộ gia đình, mỗi khu dân cư chính là “hạt nhân” trong xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó, xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, tự quản và tự giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường ngay từ thôn. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên, tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu, ông Chu Văn Đoàn cho biết: “Xã sẽ tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, lồng ghép bảo vệ môi trường với xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng NTM. Mục tiêu là để việc xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trở thành thói quen, thành giá trị bền vững trong mỗi khu dân cư”.

Bài và ảnh: Thùy Linh