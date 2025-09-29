Hỏa hoạn thiêu rụi một nhà sách tại xã Cẩm Thủy

Sáng 29/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà sách Mạnh Diệp, thôn Tân An (xã Cẩm Thủy), khiến nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bao trùm tại nhà sách Mạnh Diệp.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 29/9, tại nhà sách Mạnh Diệp bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng lên khá nhanh.

Do bên trong chủ yếu là hàng hóa gồm: sách, vở, giấy, đồ văn phòng phẩm dễ cháy, kết hợp với gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà sách và lan sang một số nhà dân bên cạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tích cực khống chế đám cháy, đồng thời xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Nguyễn Đạt