Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Hỏa hoạn thiêu rụi một nhà sách tại xã Cẩm Thủy

Nguyễn Đạt
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà sách Mạnh Diệp, thôn Tân An (xã Cẩm Thủy), khiến nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi.

Hỏa hoạn thiêu rụi một nhà sách tại xã Cẩm Thủy

Sáng 29/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà sách Mạnh Diệp, thôn Tân An (xã Cẩm Thủy), khiến nhiều tài sản, hàng hóa bị thiêu rụi.

Hỏa hoạn thiêu rụi một nhà sách tại xã Cẩm Thủy

Ngọn lửa bao trùm tại nhà sách Mạnh Diệp.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 29/9, tại nhà sách Mạnh Diệp bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng lên khá nhanh.

Do bên trong chủ yếu là hàng hóa gồm: sách, vở, giấy, đồ văn phòng phẩm dễ cháy, kết hợp với gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà sách và lan sang một số nhà dân bên cạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tích cực khống chế đám cháy, đồng thời xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Nguyễn Đạt

Từ khóa:

#Xã Cẩm Thủy #Hàng hóa #Vụ hỏa hoạn #Lực lượng chức năng #Tài sản #Hiện trường #Khống chế #Văn phòng #Gió mạnh #Đám cháy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả từ chương trình đổi vũ khí lấy quà

Hiệu quả từ chương trình đổi vũ khí lấy quà

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có chương trình đổi vũ khí lấy quà. Qua...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long