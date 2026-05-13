Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Hỗ trợ gần 59 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai 35 công trình trên địa bàn tỉnh

L P (Nguồn UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 phê duyệt hỗ trợ 58,9 tỷ đồng từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai tại 35 công trình thuộc các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ gần 59 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai 35 công trình trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 phê duyệt hỗ trợ 58,9 tỷ đồng từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai tại 35 công trình thuộc các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ gần 59 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai 35 công trình trên địa bàn tỉnh

Đường liên xã Xuân Chinh - Thắng Lộc (Thanh Hoá) sau bão số 10. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Nguồn kinh phí được sử dụng để tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai bị hư hỏng do mưa lũ, sạt lở, nhằm sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an toàn dân sinh và phục vụ sản xuất. Theo quyết định, mức hỗ trợ bình quân là 1,5 tỷ đồng/công trình; đối với những công trình thiệt hại lớn, mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/công trình.

Các công trình được hỗ trợ tập trung tại nhiều xã miền núi, vùng khó khăn như Mường Lát, Quang Chiểu, Na Mèo, Pù Luông, Yên Khương, Vạn Xuân, Hóa Quỳ... Nội dung đầu tư chủ yếu gồm xử lý sạt lở taluy âm, sửa chữa đập, hồ chứa, kênh mương, tràn giao thông và các công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai.

Ngoài các địa phương, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã cũng được hỗ trợ 2 tỷ đồng để xử lý hạ lưu cống xả sự cố sông Cầu Chày trên kênh chính Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị được hỗ trợ triển khai đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và phòng, chống thiên tai; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả và hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Danh mục công trình và kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị để khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh xem tại đây.

L P (Nguồn UBND tỉnh)

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #Khắc phục hậu quả #Phòng chống thiên tai #Địa phương #Quang Chiểu #Yên Khương #Mường Lát #Hành quyết #Pù Luông #Sông Mã

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao tỷ lệ thi hành án

Tháo gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao tỷ lệ thi hành án

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Không né tránh những hạn chế trong công tác thi hành án dân sự (THADS), THADS tỉnh đã chủ động nhận diện những “điểm nghẽn” để tìm lời giải dứt điểm cho những hồ sơ tồn đọng kéo dài, đặc biệt là các vụ việc tín dụng, ngân hàng vốn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Bá Thước cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Bá Thước cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với bộ máy chính quyền cơ sở cần nhanh chóng ổn định tổ chức, tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trên nền tảng đó, xã Bá Thước đã chủ...
Bổ sung quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng

Bổ sung quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng

Thông tin đối ngoại
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, trong đó đáng chú ý là các quy định mới liên quan hoạt động thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội và nền tảng trực...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh