Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Hỗ trợ 1,65 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ khi sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khi sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, nhằm bảo đảm hoạt động của các cơ quan được ổn định, thông suốt trong giai đoạn chuyển đổi.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo quyết định, tổng kinh phí được phê duyệt là 1,65 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn chi khác trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2025.

Nội dung, nguyên tắc hỗ trợ:

- Hỗ trợ kinh phí theo đề nghị của đơn vị đối với nội dung chuyển trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và khu vực.

- Hỗ trợ một phần kinh phí theo đề nghị của đơn vị đối với nội dung mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc.

- Đối với các nội dung phục vụ công tố và kiểm sát, xét xử các vụ án điểm, vụ án lớn, phiên tòa rút kinh nghiệm, giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tổ chức cuộc thi nghiệp vụ: Đơn vị cân đối từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh đã hỗ trợ năm 2025 để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung tham mưu, thẩm định; phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục cấp kinh phí cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI được quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện theo Nghị định 163/2016/NĐ-CP, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; thanh quyết toán theo quy định, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

