Hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Từ thực tiễn hoạt động của các cụm công nghiệp đến việc quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư công hay triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhiều vấn đề còn vướng mắc đã được Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh phát hiện, kiến nghị tháo gỡ thông qua các cuộc giám sát chuyên đề. Những kiến nghị sát thực tiễn không chỉ giúp các địa phương, đơn vị khắc phục hạn chế mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình thu hút đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện và hoạt động của các cụm công nghiệp tại xã Xuân Bình.

Mới đây, Ban KT-NS HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thu hút đầu tư, tiến độ triển khai và hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn các xã Xuân Bình, Thượng Ninh, Trung Chính giai đoạn 2020-2025. Qua khảo sát thực tế và làm việc với các địa phương, đoàn giám sát đã chỉ ra nhiều tồn tại như chất lượng dự báo quy hoạch chưa theo kịp yêu cầu phát triển, tiến độ điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý những vấn đề liên quan đến quy hoạch chưa thật sự đồng bộ. Trên cơ sở đó, đoàn giám sát kiến nghị các địa phương, đơn vị khắc phục những tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp thuộc thẩm quyền của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Từ một cuộc giám sát cụ thể có thể thấy, hoạt động của Ban KT-NS ngày càng đi vào chiều sâu, hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Không chỉ với chuyên đề về cụm công nghiệp, thời gian qua Ban KT-NS HĐND tỉnh luôn bám sát chương trình công tác của HĐND tỉnh, lựa chọn những nội dung trọng tâm để tổ chức giám sát, nhất là các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư công và quản lý ngân sách.

Các cuộc giám sát được thực hiện theo hướng bám sát thực tiễn, kết hợp nghiên cứu hồ sơ với khảo sát hiện trường, làm việc trực tiếp với địa phương, đơn vị để đánh giá khách quan, toàn diện. Thay vì giám sát dàn trải, ban tập trung vào những nội dung còn bất cập, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị giải pháp khả thi.

Bên cạnh giám sát, Ban KT-NS còn nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Nhiều ý kiến thẩm tra được UBND tỉnh và cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện ngay trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Hoạt động giám sát chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kiến nghị được tiếp thu và chuyển hóa thành giải pháp trong thực tiễn. Với cách làm ngày càng bài bản, bám sát cơ sở và những vấn đề cử tri quan tâm, Ban KT-NS HĐND tỉnh đang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương