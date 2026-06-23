HĐND xã Đồng Tiến thông qua nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã Đồng Tiến khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết về sắp xếp các thôn trên địa bàn xã...

Quang cảnh kỳ họp.

Ngày 23/6, HĐND xã Đồng Tiến khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 3.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Ủy ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến Đỗ Hữu Quyết phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND xã, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 96,3 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung thực hiện, trong đó dự án Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương về tiến độ thực hiện.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; giáo dục đạt nhiều kết quả nổi bật, lần đầu tiên địa phương có 10/10 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đều đoạt giải. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, y tế và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

6 tháng cuối năm, xã Đồng Tiến tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các công trình, dự án theo kế hoạch; tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND xã Đồng Tiến khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết về sắp xếp các thôn trên địa bàn xã, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Thùy Linh