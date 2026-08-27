HĐBA LHQ bất đồng về trình tự thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) tiếp tục chia rẽ về trình tự thực hiện kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột tại dải Gaza, trong đó Israel yêu cầu Hamas phải giải giáp trước khi quân đội nước này bắt đầu rút khỏi vùng lãnh thổ của Palestine.

HĐBA LHQ bất đồng về trình tự thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza. Ảnh: ABC News.

Tại phiên họp ngày 26/8, ông Nikolai Mladenov, Đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình, trình bày lộ trình 15 điểm được xây dựng nhằm cụ thể hóa kế hoạch chấm dứt xung đột. Theo ông, việc giải giáp Hamas và Israel rút quân được thiết kế theo nguyên tắc có điều kiện và mang tính đối ứng. Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn sau khi quá trình giải giáp Hamas được xác minh, với mỗi bước tiếp theo phụ thuộc vào việc hoàn tất bước trước đó.

Tuy nhiên, Israel cho rằng Hamas phải hạ vũ khí trước. Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon khẳng định chừng nào Hamas vẫn còn vũ trang thì tiến trình rút quân không thể bắt đầu. Đại sứ Mỹ tại LHQ Michael Waltz cũng ủng hộ cách diễn giải này, cho rằng Israel sẽ bắt đầu rút quân sau khi Hamas chứng minh đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu.

Trong khi đó, Đại sứ Qatar tại LHQ Alya Ahmed Saif Al-Thani phát biểu thay mặt nhóm các nước Arab tại Hội đồng Bảo an, phản đối cách hiểu của Israel. Bà cho rằng việc kiểm soát vũ khí của Hamas cần được tiến hành song song với quá trình Israel rút quân, đồng thời lên án việc Israel bác bỏ lộ trình triển khai kế hoạch toàn diện nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza.

Như vậy, tại Hội đồng Bảo an, các bên không phản đối mục tiêu Hamas giải giáp hay Israel rút quân. Bất đồng chủ yếu nằm ở câu hỏi bên nào cần hành động trước. Đây đang trở thành điểm nghẽn quan trọng, có nguy cơ cản trở việc triển khai kế hoạch và kéo dài nỗ lực chấm dứt xung đột tại Gaza.

Được biết, kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ soạn thảo đã được Hội đồng Bảo an ủng hộ hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, văn kiện này không quy định rõ bên nào phải hành động trước. Lộ trình 15 điểm sau đó được xây dựng để xác định trình tự thực hiện, trong đó nêu thời điểm Hamas giao nộp vũ khí và Israel rút quân. Hamas đã chấp thuận lộ trình hồi tháng 7, nhưng Israel bác bỏ chỉ vài ngày sau đó.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera.