Hãy bỏ rác vào “Ngôi nhà xanh”

Sau gần 5 năm thực hiện chương trình “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà”, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã thực hiện thông qua xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” làm nơi tập kết rác thải phế liệu bán gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi khó khăn, trẻ em có thành tích học tập tốt. Mô hình “Ngôi nhà xanh” đã thực sự phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần làm xanh - sạch - đẹp môi trường mà còn tạo nguồn vốn thực hiện an sinh xã hội.

Chi hội phụ nữ thôn Hiệp Khởi, phường Đông Tiến gom phế liệu bán gây quỹ thực hiện an sinh xã hội.

Buổi sáng cuối tuần, nhà văn hóa thôn Hiệp Khởi, phường Đông Tiến rộn tiếng nói cười. Hôm nay, các bà, các cô trong chi hội đã tổng kết, phân loại phế liệu trong “Ngôi nhà xanh” để bán gây quỹ. Người nhặt nhựa, người gom bìa carton... miệng nói, tay làm rất hồ hởi. Toàn bộ phế liệu ở “Ngôi nhà xanh” được hội viên, phụ nữ, người dân tập kết tại đây đã đầy và được chi hội trưởng thông báo cho hội viên tích cực đến phân loại, bán và ghi chép sổ sách đầy đủ.

Chị Trần Thị Hằng, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Hiệp Khởi, cho biết: "Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên và người dân trong công tác thu gom phế liệu, chi hội tích góp được nguồn quỹ thiết thực để hỗ trợ và sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Bình quân mỗi lần gom phế liệu bán được từ 300 đến 500 nghìn đồng trở lên. Số tiền này, chi hội đã trao tặng nhiều phần quà, cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi. Cùng với đó, rác phế liệu không vứt bừa, người dân trong thôn có ý thức trong công tác vệ sinh môi trường”.

Tháng 5/2026, Hội LHPN xã Quan Sơn đã ra mắt 5 “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu tại 5 chi hội với mục đích nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tiêu chí “3 sạch” trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, 3 an”. Chị Hà Thị Kim Mỵ, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: "Những ngày đầu triển khai, người dân chưa hình thành ý thức phân loại rác thải cũng như thói quen bỏ rác vào “Ngôi nhà xanh”. Nhưng sau mỗi lần tuyên truyền, người này nói người kia bỏ rác phế liệu vào “Ngôi nhà xanh” và nhìn thấy rác mỗi ngày một nhiều, mọi người có ý thức bỏ rác đúng nơi tập kết hơn. Các chi hội đã có rác phế liệu bán và ghi chép để gom quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn. Sắp tới, Hội LHPN xã tiếp tục xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” ở các chi hội khác".

“Ngôi nhà xanh” là mô hình hiện thực hóa ý tưởng thu gom, tiết kiệm rác thải tái chế của hội viên, phụ nữ, người dân trên địa bàn toàn tỉnh được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thực hiện từ năm 2021, nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh và nhân ái của phụ nữ. Những “Ngôi nhà xanh” được làm bằng khung sắt với kích thước khoảng 1,5m mỗi chiều, có mái che bằng tôn chắc chắn, được đặt ở vị trí phù hợp tại chợ, nhà văn hóa, cơ quan, khu dân cư, điểm du lịch... là những nơi đông người qua lại, tiện cho việc tập kết phế liệu. Tại mỗi “Ngôi nhà xanh”, các chi hội đều ghi nội dung giới thiệu về ý nghĩa, thông điệp của mô hình lên phía trên ngôi nhà. Trung bình mỗi tháng, ban quản lý mô hình sẽ nghiệm thu và bán rác tái chế 2 lần. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán phế liệu sẽ được đưa vào quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đã có hàng trăm suất quà và tiền mặt trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi năm đã được trao tận tay cho phụ nữ nghèo, đỡ đầu trẻ mồ côi khó khăn hàng tháng. Những suất quà đó không chỉ mang lại niềm vui, động viên tinh thần cho các hộ gia đình, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà”.

Theo chia sẻ của nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ, “Ngôi nhà xanh” đã mang lại hiệu quả kép cho cộng đồng. Đó là giảm thải lượng rác thải nhựa ra môi trường, xây dựng thói quen phân loại rác thải tại nguồn cho người dân một cách tự giác, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp. Về ý nghĩa xã hội, số tiền bán phế liệu thường được dùng để đỡ đầu trẻ em mồ côi, tặng quà phụ nữ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Điểm hay của mô hình là tính trực quan. Khi nhìn thấy những “Ngôi nhà xanh” đầy ắp vỏ lon, chai nhựa, người dân, đặc biệt là trẻ em sẽ nhận thức rõ hơn về việc bỏ rác tái chế đúng nơi quy định. Rác không bỏ đi, mà là nguồn lực để giúp đỡ những người khó khăn.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, quý I/2026, các cấp hội gom bán phế liệu đạt hơn 400 triệu đồng. Tháng 4/2026, Hội LHPN tỉnh phát động 5 công trình thi đua toàn tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, trong đó có công trình phấn đấu ra mắt 200 “Ngôi nhà xanh”. Chỉ sau hơn 1 tháng thực hiện, toàn tỉnh ra mắt 281 “Ngôi nhà xanh” ở các chi hội, số tiền bán phế liệu được gần 200 triệu đồng. Tiêu biểu là: Hội LHPN các xã, phường: Thọ Phú, Thạch Bình, Hiền Kiệt, Thọ Bình, Quý Lộc, Ngọc Trạo, Sao Vàng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang, Hạc Thành...

“Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu là minh chứng cho việc không cần những dự án quá lớn, chỉ cần những hành động nhỏ. “Hãy bỏ rác vào ngôi nhà xanh” là việc làm đúng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, vừa bảo vệ trái đất, vừa sưởi ấm những mảnh đời khó khăn.

Bài và ảnh: Lê Hà