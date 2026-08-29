Hấp dẫn chùm tour du lịch mùa thu

Khi mùa hè dần khép lại, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã chủ động làm mới chương trình, đưa ra thị trường những chùm tour phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm của du khách. Cùng với các hành trình về miền Tây xứ Thanh, các điểm đến di sản, nhiều sản phẩm du lịch biển cũng được chuẩn bị, thêm lựa chọn cho du khách trong mùa thu.

Hòn Trống Mái - điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá mùa thu xứ Thanh.

Mùa thu năm nay, một số sản phẩm mới sẽ được đưa vào thí điểm tại các khu du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến và Hải Hòa gồm: “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”, “Chạm nhịp sống làng chài” và không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm. Từ những sản phẩm này, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đang xây dựng kế hoạch phát triển các chùm tour kết nối du lịch biển với các điểm đến văn hóa, lịch sử nhằm thu hút sự quan tâm của du khách.

Đến nay, một số đơn vị lữ hành đã tung ra thị trường các tour kết nối nội khu biển Sầm Sơn, từ các khu nghỉ dưỡng, du khách có thể khám phá đền Độc Cước - hòn Trống Mái - đền Cô Tiên - đền thờ Tô Hiến Thành - Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - Quảng trường biển - chợ Cột Đỏ. Các điểm đến được kết nối với nhau, kết hợp tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, kiến trúc, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm nhịp sống đô thị biển. Ngoài ra còn có các tour nội tỉnh kết nối Sầm Sơn - Bảo tàng tỉnh - Thành Nhà Hồ - Lam Kinh - Pù Luông cũng đã được các đơn vị lữ hành như: VNPlus Travel, Lạc Hồng Travel, Trust Việt Travel, Long Hải Travel... làm mới để đưa vào khai thác, trọng tâm là những hành trình trong ngày, 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm.

Tại phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, không gian “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” được xây dựng theo hướng giới thiệu ẩm thực, đặc sản và sản phẩm OCOP. Bên cạnh hoạt động nghỉ dưỡng, du khách có thêm điểm dừng chân để thưởng thức các sản phẩm đặc trưng và tìm hiểu đời sống, văn hóa địa phương. Trong khi đó, tại các khu du lịch biển Hải Hòa và Hải Tiến, hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” hướng đến việc đưa du khách đến gần hơn với đời sống ngư nghiệp. Các hoạt động trải nghiệm trên bờ, tìm hiểu nghề biển, thưởng thức hải sản và khám phá sinh hoạt của cộng đồng địa phương được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong các tour mùa thu, nhất là đối với nhóm khách yêu thích trải nghiệm và tìm hiểu đời sống bản địa. Ngoài ra, không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm gắn với văn hóa, ẩm thực và trò chơi dân gian cũng đang được các địa phương nghiên cứu triển khai sớm tại các khu du lịch biển. Việc bổ sung các hoạt động vào buổi tối giúp các chương trình du lịch có thêm nội dung trải nghiệm, phù hợp với xu hướng đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian hoạt động phục vụ du khách.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty CP GBest Việt Nam, Nguyễn Thị Hà: “Xu hướng lựa chọn tour hiện nay ngày càng chú trọng trải nghiệm và tính linh hoạt. Với tour mùa thu, du khách không chỉ quan tâm đến điểm đến mà còn chú ý đến những trải nghiệm trong suốt hành trình, từ văn hóa, lịch sử đến ẩm thực, đời sống cộng đồng và các hoạt động vui chơi, giải trí. Vì vậy, cùng với các tour trong ngày, GBest đang thúc đẩy xây dựng những chùm tour 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm, kết nối thị trường khách phía Bắc và khách quốc tế đến Thanh Hóa. Với thời gian di chuyển hợp lý, doanh nghiệp kỳ vọng các sản phẩm mới sẽ tăng sức hút đối với thị trường khách mùa thu”.

Cùng với việc xây dựng sản phẩm mới, sự phối hợp giữa doanh nghiệp lữ hành với các đơn vị kinh doanh dịch vụ khác và địa phương là yếu tố quan trọng trong quá trình tổ chức các chùm tour. Chất lượng vận chuyển, lưu trú, ăn uống, thuyết minh và các hoạt động trải nghiệm cần được bảo đảm đồng bộ. Đối với các tour gắn với cộng đồng, những yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và tính chân thực của sản phẩm cũng cần được chú trọng.

Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch tỉnh), Vũ Văn Bình cho rằng: “Mùa thu là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các tour ngắn ngày trong tỉnh. Nếu các điểm đến được kết nối thành những hành trình phù hợp, đi kèm dịch vụ và hoạt động trải nghiệm đã được xây dựng kế hoạch cụ thể, du khách sẽ có thêm lựa chọn, còn doanh nghiệp có điều kiện xây dựng chương trình hấp dẫn với từng nhóm khách. Tuy nhiên, thời điểm này các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển... cũng cần nghiên cứu đưa ra mức giá phù hợp, thúc đẩy kích cầu, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp lữ hành làm mới sản phẩm hiện có và phát triển tour mới”.

Việc đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường kết nối giữa các điểm đến đang mở thêm hướng khai thác thị trường du lịch mùa thu xứ Thanh. Từ nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm làng chài, thưởng thức ẩm thực, khám phá không gian văn hóa đến tham quan di sản, những chùm tour mới đang được các doanh nghiệp lữ hành nỗ lực đưa ra thị trường để đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa thu năm nay.

Bài và ảnh: Lê Anh