Lũ tràn về trong đêm, hàng trăm nhà dân xã Xuân Lập ngập trong nước

Do ảnh hưởng của bão số 10 kèm mưa lớn kéo dài, trong đêm 29 và rạng sáng 30/9, tại xã Xuân Lập (Thanh Hóa) đang xảy ra tình trạng ngập lụt nặng, nhiều nhà dân cư bị cô lập.

Video: Người dân kể lại giây phút nước lũ đổ về trong đêm.

Ghi nhận trong sáng nay (30/9) tại thôn Phong Mỹ, xã Xuân Lập, nước từ sông Cầu Chày lên nhanh từ tối qua, hiện đang rút rất chậm, nhiều ngôi nhà dân bị chìm trong nước.

Theo người dân cho biết, tại thôn Phong Mỹ có gần 200 hộ đang bị ngập khoảng từ 3-5m, các hộ dân phải đi thuyền để di chuyển đồ đạc.

Ông Hồ Trung Dũng, người dân thôn Phong Mỹ, cho biết: “Khoảng 3 giờ sáng nước bắt đầu tràn vào, dâng rất nhanh, chúng tôi hoàn toàn không kịp trở tay. Đồ điện trong nhà như tủ lạnh, máy giặt, ti vi đều bị ngập hỏng.”

Một số hộ dân cho biết mực nước dâng cao gần sát mái nhà, mọi sinh hoạt hầu như bị đảo lộn, buộc họ phải sử dụng thuyền hoặc những chiếc bè tự chế để đi lại, tìm kiếm lương thực. Anh Lê Văn Dụng cho biết: “Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, nước đã tràn vào nhà, lên nhanh đến mức không kịp trở tay. Đồ đạc trong nhà hầu hết bị ngập, nhiều thứ phải bỏ lại. Gia đình tôi và hàng xóm phải kê gác đồ lên cao, rồi tìm cách kết bè để di chuyển ra ngoài. Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh nước lớn đến mức này”.

Hiện tại, nhu cầu cấp thiết nhất của người dân là lương thực, nước uống và chỗ ở tạm an toàn. Dù đã có kinh nghiệm ứng phó với mưa lũ, nhưng trận ngập lần này diễn ra quá nhanh và dữ dội khiến nhiều hộ gia đình trở tay không kịp.

Ông Lê Huy Đạt cho biết: “Mấy năm nay khu vực này ít ngập, không ngờ lần này nước lên nhanh và cao như vậy. Đồ đạc trong nhà đều ngập hư hỏng, gia đình tôi phải sang thôn bên nhờ tiếp tế mì tôm, nước uống.”

Không chỉ nhà cửa và tài sản, đàn gia súc, gia cầm của nhiều hộ dân cũng đang bị dòng nước lũ đe dọa. Người dân phải vội vã di chuyển đồ đạc, dắt gia súc chạy lên đê cao để tránh ngập.

Chị Đỗ Thị Ba kể lại: “Khi nước dâng, tôi chỉ kịp nghĩ đến việc cứu đàn lợn. Một mình xoay xở không nổi, tôi phải nhờ hàng xóm giúp. May mắn họ kịp chặt chuối ghép thành bè để đưa đàn lợn lên đê an toàn.”

Từ chiếc tủ lạnh, máy giặt cho đến bao gạo, con gà... tất cả đều được bà con hối hả đưa lên đê để tránh lũ.

Không chỉ khu dân cư, nhiều công trình công cộng cũng bị ảnh hưởng, trong đó có nhà văn hóa thôn Phong Mỹ hiện đang ngập sâu trong nước.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 30/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành Công điện khẩn số 28/CĐ-UBND yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Hoàng Đông - Phương Đỗ