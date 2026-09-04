Hàng không Việt Nam ghi nhận tăng trưởng cao trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9

Trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2026, hoạt động vận chuyển hàng không tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cao và toàn diện trên hầu hết các chỉ tiêu (số chuyến bay, sản phẩm vận chuyển hành khách, hàng hoá) so với cùng kỳ năm trước, khẳng định sự phục hồi và phát triển của chuyên ngành hàng không Việt Nam.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)

Tăng sản lượng hành khách và hàng hóa

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn Lễ Quốc khánh (từ ngày 29/8-2/9), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1,2 triệu hành khách và 20.150 tấn hàng hóa (tương ứng tăng 10,4% về hành khách và tăng 1,5% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 527.200 khách và 2.008 tấn hàng hóa (tăng 10,2% về hành khách và giảm 14,1% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025). Vận chuyển quốc tế đạt 670.700 hành khách và 18.007 tấn hàng hóa (tăng 10,5% về hành khách và tăng 3,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025).

Đặc biệt, ngày 29/8/2026 đạt sản lượng vận chuyển toàn thị trường cao nhất với 280.000 hành khách (tăng 21% về hành khách so với cùng kỳ năm 2025), trong đó vận chuyển nội địa đạt 135.000 hành khách (tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2025) và vận chuyển quốc tế đạt 145.000 hành khách (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025).

Báo cáo của Cục Hàng không cũng cho thấy, tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không đạt 11.600 lượt cất, hạ cánh; 1,73 triệu hành khách và 22.230 tấn hàng hóa thông qua cảng (tương ứng tăng 13,6% về số lượt cất, hạ cánh; tăng 10,3% về hành khách và giảm 0,2% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, nội địa đạt 7.365 lượt cất, hạ cánh; 1,05 triệu hành khách và 4.160 tấn hàng hóa (tương ứng tăng 18,3% về số lượt cất, hạ cánh tăng 10,2% về hành khách và giảm 14,1% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025). Quốc tế đạt 4.251 lượt cất, hạ cánh; 670.700 hành khách và 18.007 tấn hàng hóa (tương ứng tăng 6,4% về số lượt cất, hạ cánh, tăng 10,5% về hành khách và tăng 3,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025).

Tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt 780.800 hành khách và 5.400 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 7,4% về hành khách và tăng 3,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2025), trong đó vận chuyển nội địa đạt 527.200 hành khách và 2.008 tấn hàng hóa (tăng 10,2% về hành khách và giảm 14,1% về hàng hóa); vận chuyển quốc tế đạt 253.520 khách và 3.330 tấn hàng hóa (tăng 2% về hành khách và tăng 19% về hàng hóa).

Về số liệu chuyến bay đúng giờ của các hãng bay Việt Nam trong dịp cao điểm nghỉ lễ 2/9, đối với chuyến bay khởi hành, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 4.461 chuyến bay khởi hành tại các cảng hàng không Việt Nam; trong đó, số chuyến bay khởi hành đúng giờ là 3.473 chuyến, đạt tỷ lệ trung bình là 78%. Tổng số chuyến bay khởi hành bị hủy của các hãng đến ngày 2/9/2026 là 16 chuyến.

Đối với chuyến bay đến, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 4.422 chuyến bay đến các cảng hàng không Việt Nam. Trong đó, có 2.989 chuyến bay hạ cánh đúng giờ, đạt tỷ lệ tương đương 67,6%. Số chuyến bay hạ cánh bị chậm của các hãng bay Việt là 1.433 chuyến.

Khai thác liên tục, thông suốt, an toàn

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026, hoạt động vận tải hàng không tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng cao và toàn diện trên hầu hết các chỉ tiêu (số chuyến bay, sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hoá) so với cùng kỳ năm trước, khẳng định sự phục hồi và phát triển của ngành hàng không Việt Nam.

Kết quả nổi bật thấy được rõ nét từ con số sản lượng hành khách toàn thị trường đạt 1,2 triệu, tăng 10,4% so với cùng kỳ, đặc biệt ngày cao điểm 29/8 ghi nhận 280.000 khách, tăng tới 21%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyến bay khởi hành đúng giờ đã đạt 77,9%, đây là mức cao ghi nhận vào các dịp Lễ, Tết trong năm khi nhu cầu đi lại và áp lực phục vụ tăng cao.

Đối với riêng các cửa ngõ hàng không trọng điểm cũng ghi nhận kết quả đặc biệt tích cực như: Sân bay quốc tế Nội Bài đạt mức tăng 23,5% về hành khách và 12,5% về hàng hóa. Sân bay quốc tế Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất đều đạt mức tăng trên 16% về hành khách.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các đơn vị trong ngành hàng không đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác ứng trực, duy trì kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không; bảo đảm hoạt động khai thác được diễn ra liên tục, thông suốt.

Các vấn đề phát sinh tại các cảng hàng không được các đơn vị chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền; không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác; hành khách các chuyến bay chậm, hủy chuyến được thực hiện phục vụ theo đúng quy định.

“Với công tác chỉ đạo chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng phục vụ tốt Lễ Quốc khánh 2/9 từ sớm, từ xa và chủ động bám sát nhu cầu thị trường hàng không trong nước, tăng tham số điều phối lượt cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không Việt Nam tối ưu hóa lịch bay, tận dụng tối đa nguồn lực tàu bay mới được bổ sung để mở bán kịp thời nhiều sản phẩm với dải giá vé hợp lý đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân,” lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Xây dựng và hiệu quả từ quá trình hoàn thiện thể chế, toàn ngành hàng không đã nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý với các đơn vị trong và ngoài ngành, tạo nên chuỗi vận hành thông suốt, nhanh chóng, hạn chế ùn ứ, tạo thuận lợi tối đa cho hành khách và hàng hóa thông quan tại các cửa khẩu hàng không.

Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành hàng không tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Bộ Xây dựng giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Theo TTXVN