Hãng du lịch Nga mở tour khám phá khu nghỉ dưỡng biển mới của Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, công ty du lịch Vostok Intur có trụ sở tại Vladivostok (Nga) đã bắt đầu quảng bá các tour du lịch dành cho khách nước ngoài tới khu nghỉ dưỡng bãi biển mới của Triều Tiên, sau một thời gian tạm dừng tiếp nhận người nước ngoài.

Khu du lịch Kalma dọc theo bờ biển ở Triều Tiên, trong một bức ảnh tư liệu do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố. (Nguồn: Yonhap/The Korea Herald)

Theo thông tin trên trang web của công ty, Vostok Intur sẽ cung cấp gói du lịch trọn gói tới khu nghỉ dưỡng Kalma ở thành phố Wonsan từ ngày 25/8 đến 1/9.

Ngày đầu tiên, du khách sẽ đi ôtô từ Vladivostok đến ga Khasan (Nga), sau đó chuyển sang tàu hỏa để nhập cảnh vào Triều Tiên qua ga sông Tumen, rồi tiếp tục tới khu du lịch.

Gói 7 đêm 8 ngày bao gồm lưu trú tại khách sạn 4 sao, toàn bộ bữa ăn và hướng dẫn viên nói tiếng Nga.

Với nhóm từ 3-5 người, giá tour là 1.250 USD/người cộng thêm 20.000 ruble (khoảng 250 USD), tổng cộng khoảng 1.500 USD/người; các nhóm đông hơn sẽ được giảm giá.

Công ty mô tả đây là cơ hội độc đáo để trải nghiệm văn hóa và lịch sử Triều Tiên, phần lớn chưa bị ảnh hưởng bởi phương Tây.

Triều Tiên khai trương khu nghỉ dưỡng bãi biển Kalma hôm 1/7 nhưng bất ngờ dừng đón khách nước ngoài từ 18/7, làm dấy lên đồn đoán rằng động thái này nhằm khắc phục những thiếu sót được phát hiện trong quá trình vận hành thử./.

Theo TTXVN