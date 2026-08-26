Hàn Quốc tăng mạnh chi ngân sách cho các ngành chiến lược

Tin liên quan: Hàn Quốc công bố chiến lược ngoại giao với các cường quốc

Chính phủ Hàn Quốc và đảng Dân chủ cầm quyền ngày 25/8 nhất trí tập trung chi tiêu ngân sách vào 5 lĩnh vực ưu tiên, trong đó có các ngành công nghiệp tiên tiến, hỗ trợ thanh niên và phát triển khu vực.

Bại cuộc họp tham vấn giữa Chính phủ và Đảng Dân chủ Hàn Quốc về dự thảo ngân sách năm 2027, tổ chức ngày 25/8 tại tòa nhà Quốc hội, các quan chức chụp ảnh lưu niệm. Từ trái sang: Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Tài chính Quốc hội Lee Kwang-jae, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ngân sách Park Hong-keun, Trưởng ban Đại biểu Đảng Dân chủ Han Byung-do và Chủ tịch Ủy ban Chính sách Kwon Chil-seung. Ảnh: Yonhap.

Theo kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2027 của Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên vượt 800 nghìn tỷ won (khoảng 578 tỷ USD), tăng hơn 10% so với mức 729,9 nghìn tỷ won của năm nay. Nguồn thu thuế được dự báo cải thiện nhờ xuất khẩu chất bán dẫn tăng mạnh và thị trường chứng khoán khởi sắc.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ sử dụng dư địa tài khóa bổ sung cho các khoản đầu tư dài hạn, thay vì chỉ đơn thuần tăng chi tiêu. Phát biểu tại cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chuyển hướng sang “chính sách tài khóa mang tính sản xuất”, tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Chính phủ và đảng Dân chủ xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: trí tuệ nhân tạo (AI) và 3 dự án chiến lược lớn; các ngành công nghiệp tương lai như hàng không vũ trụ và công nghệ sinh học; hỗ trợ thanh niên; thu hẹp bất bình đẳng giữa các khu vực và nhóm thu nhập; và bảo đảm an toàn công cộng.

Hàn Quốc tăng mạnh chi ngân sách cho các ngành chiến lược. Ảnh: Arirang news.

Các kế hoạch đáng chú ý gồm thành lập quỹ đặc biệt dành cho ngành bán dẫn, mở rộng hỗ trợ phát triển các mô hình AI tiên tiến, tăng trợ cấp cho xe điện và bố trí ngân sách cho chương trình đưa tàu đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 2030. Chính phủ cũng đề xuất hỗ trợ học phí tại các trường đại học quốc gia ở địa phương và đưa ra các ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp chuyển hoạt động ra ngoài khu vực thủ đô Seoul. Một quan chức chính phủ cho biết Hàn Quốc sẽ “điều chỉnh mạnh cơ cấu chi tiêu và tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược”.

Chính phủ cũng có kế hoạch thành lập Quỹ ứng phó tương lai, sử dụng nguồn thu thuế gia tăng từ sự phát triển của ngành bán dẫn cho các khoản đầu tư dài hạn, đồng thời tạo bộ đệm trước những biến động về nguồn thu trong tương lai.

Sau khi được trình Quốc hội, dự thảo ngân sách sẽ được các nghị sĩ xem xét, với thời hạn pháp lý để thông qua là ngày 2/12. Những vấn đề có thể gây tranh luận chủ yếu liên quan đến quy mô chi tiêu, mức cắt giảm ở các lĩnh vực khác, cũng như quy mô và cách thức sử dụng Quỹ ứng phó tương lai.

Thanh Hằng

Nguồn: Arirang news.