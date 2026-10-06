Hàn Quốc, Mỹ nhất trí chính sách đối với Triều Tiên, thúc đẩy đối thoại

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/10 khẳng định Seoul và Washington duy trì lập trường thống nhất trong chính sách đối với Triều Tiên, đồng thời tiếp tục tham vấn nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng trở lại đối thoại và đàm phán, hướng tới thúc đẩy tiến triển trong vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại phiên giám sát của Quốc hội đối với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Cho Hyun cho biết qua nhiều cuộc gặp cấp cao, Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận sự thống nhất về chính sách đối với Triều Tiên và cam kết phối hợp chặt chẽ. Hai nước sẽ tiếp tục tham vấn để khuyến khích Bình Nhưỡng trở lại đối thoại, đồng thời thúc đẩy Trung Quốc và Nga đóng vai trò mang tính xây dựng.

Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc cam kết tìm kiếm “những tiến triển thực chất” trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua cách tiếp cận từng bước và thực tế, hướng tới ngăn chặn, giảm thiểu và cuối cùng loại bỏ năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại về định hướng chính sách của Washington đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu phi hạt nhân hóa có phải mục tiêu khi nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không, Chính phủ Mỹ sau đó tái khẳng định cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Liên quan quan hệ với các nước, ông Cho cho biết Seoul sẽ duy trì liên lạc với Nga, đồng thời bày tỏ quan ngại về hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng, kêu gọi chấm dứt hoạt động hợp tác này. Hàn Quốc cũng dự kiến thúc đẩy các cuộc tiếp xúc cấp cao với Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tháng 11.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định Seoul tiếp tục theo đuổi giải pháp hòa bình cho vấn đề liên Triều, duy trì liên lạc, thúc đẩy trao đổi và đối thoại nhằm từng bước giảm căng thẳng và xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu Phi quân sự (DMZ) mới đây. Bộ Thống nhất cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Quốc phòng, để xem xét các bước đi tiếp theo.

Minh Phương