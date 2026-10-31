Hàn Quốc lần đầu đóng tàu quân sự cho Hải quân Mỹ

Tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc đã trở thành doanh nghiệp đóng tàu đầu tiên của nước này được giao chế tạo tàu quân sự cho Hải quân Mỹ. Thành quả đạt được chỉ sau hơn 1 năm triển khai sáng kiến hợp tác đóng tàu Hàn Quốc - Mỹ (MASGA) được kỳ vọng tạo động lực mới cho chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Ngày 30/10, Hanwha Defense USA, công ty con tại Mỹ của Hanwha Aerospace, thông báo đã ký hợp đồng với Tote Services, doanh nghiệp quản lý đóng tàu của Mỹ về việc chế tạo một tàu đổ bộ cỡ trung lớp McClellan (LSM) cho Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, trị giá 269 triệu USD.

Tàu đổ bộ cỡ trung này được thiết kế phục vụ các hoạt động triển khai lực lượng viễn chinh, có khả năng nhanh chóng đưa khoảng 100 lính thủy đánh bộ tới các khu vực ven biển. Tàu dài 100 m, rộng 16 m, lượng giãn nước 2.678 tấn và có tầm hoạt động khoảng 7.400 km.

Mỹ khởi động chương trình mua sắm tàu đổ bộ cỡ trung trong năm nay và Hanwha được giao đóng một chiếc trong lô đầu tiên. Giới công nghiệp đóng tàu nhận định Hanwha Philly Shipyard có triển vọng tiếp tục nhận thêm các hợp đồng trong tương lai. Mỹ dự kiến mua tối đa 35 tàu đổ bộ cỡ trung vào giữa những năm 2030.

Việc giành được hợp đồng được đánh giá là kết quả từ chiến lược thâm nhập thị trường Mỹ thông qua đầu tư vào cơ sở đóng tàu trong nước, qua đó đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của Washington. Tu chính án Burns-Tollefson, được ban hành từ những năm 1960, cấm đóng tàu chiến và các bộ phận chính của tàu chiến Mỹ ở nước ngoài, gây trở ngại đáng kể cho các doanh nghiệp đóng tàu nước ngoài muốn tiếp cận thị trường quốc phòng hàng hải lớn nhất thế giới này. Riêng ngân sách Hải quân Mỹ trong năm nay lên tới 292,2 tỷ USD.

Thành công của Hanwha cũng được kỳ vọng tạo động lực cho sáng kiến MASGA, vốn được đề xuất với Mỹ từ tháng 7/2025 nhưng triển khai còn chậm. Mỹ năm ngoái công bố kế hoạch mua sắm tổng cộng 364 tàu mới vào năm 2054, gồm 293 tàu chiến và 71 tàu hậu cần, hỗ trợ.

Một doanh nghiệp khác của Hàn Quốc là HD Hyundai cũng đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng cơ sở đóng tàu tại Mỹ. Ngày 23/10, tập đoàn thông báo thành lập liên doanh HD Kiewit Shipyard với Kiewit, doanh nghiệp lớn của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, hướng tới xây dựng một nhà máy đóng tàu tại Mỹ vào năm 2029. HD Hyundai có kinh nghiệm chế tạo nhiều loại tàu quân sự cho Hải quân Hàn Quốc, trong đó có tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, tàu hộ vệ, tàu tuần tra và tàu đổ bộ.

Triển vọng hợp tác còn được mở rộng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 công bố cơ chế ngoại lệ đối với hoạt động đóng tàu ở nước ngoài. Theo cơ chế này, các doanh nghiệp nước ngoài đã ký hợp đồng xây dựng cơ sở đóng tàu tại Mỹ có thể được phép đóng 2 tàu Hải quân Mỹ tại quốc gia sở tại thay vì phải thực hiện toàn bộ tại Mỹ. Các loại tàu thuộc diện xem xét gồm tàu chiến mặt nước, tàu chở dầu chuyên dụng phục vụ hậu cần và tàu chở hàng. Hai chiếc đầu tiên có thể được đóng tại nước sở tại, trong khi các tàu tiếp theo sẽ được chế tạo tại Mỹ. Đơn hàng đầu tiên theo cơ chế này dự kiến có thể được trao sớm nhất vào tháng 12/2026.

Thúy Hà