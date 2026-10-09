Hàn Quốc - Ai Cập nâng cấp quan hệ, khởi động đàm phán CEPA

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi vừa có cuộc hội đàm tại Seoul, nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, đồng thời chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) nhằm mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, công nghiệp và công nghệ giữa hai nước.

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Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng thống El-Sisi sau 10 năm, đồng thời đánh dấu cuộc gặp lại giữa hai nguyên thủ sau gần 1 năm kể từ chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Lee Jae Myung nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 11 năm ngoái.

Tại hội đàm ngày 8/10, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, đồng thời cam kết cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được thành những kết quả thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

Hai bên cũng chính thức tuyên bố khởi động đàm phán CEPA, dựa trên thỏa thuận đạt được từ năm 2025. Hiệp định được kỳ vọng tạo động lực mới cho thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Ai Cập.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghiệp, công nghệ và mở rộng xuất khẩu hàng hóa Ai Cập sang thị trường Hàn Quốc. Các lĩnh vực năng lượng sạch, hạ tầng điện và an ninh năng lượng cũng được xác định là những hướng hợp tác đáng chú ý. Hai bên đồng thời ký kết các văn kiện nhằm mở rộng phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Một nội dung quan trọng khác là việc Hàn Quốc và Ai Cập ký kết hiệp định an sinh xã hội. Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là hiệp định an sinh xã hội đầu tiên Ai Cập ký với một quốc gia châu Á.

Ngoài hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, trong đó có giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khôi phục hòa bình tại Trung Đông. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai bên khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định tại những khu vực này.

Thanh Giang