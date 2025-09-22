Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Hamas lần đầu phản ứng về việc công nhận Nhà nước Palestine

Theo báo Times of Israel ngày 21/9, Hamas đã đưa ra phản ứng đầu tiên trước việc Vương quốc Anh, Canada, Bồ Đào Nha và Australia công nhận nhà nước Palestine, cùng với thông báo từ các quốc gia khác đang chuẩn bị thực hiện các bước tương tự.

Theo báo Times of Israel ngày 21/9, Hamas đã đưa ra phản ứng đầu tiên trước việc Vương quốc Anh, Canada, Bồ Đào Nha và Australia công nhận nhà nước Palestine, cùng với thông báo từ các quốc gia khác đang chuẩn bị thực hiện các bước tương tự.

Khu lều tạm cho người tị nạn Palestine tại thành phố Gaza, ngày 1/9/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một tuyên bố, nhóm này hoan nghênh các quyết định trên như một “bước tiến quan trọng” hướng tới việc khẳng định “quyền của người dân Palestine đối với đất đai, các địa điểm linh thiêng và việc thành lập một nhà nước độc lập với Jerusalem là thủ đô.”

Hamas coi động thái này là sự tri ân đối với những gì họ gọi là “cuộc đấu tranh, khả năng phục hồi và sự hy sinh của người dân Palestine vì sự giải phóng và quyền hồi hương.”

Tuy nhiên, Hamas nhấn mạnh, việc công nhận mang tính biểu tượng phải đi kèm với các biện pháp cụ thể; kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để “chấm dứt ngay lập tức chiến tranh ở Dải Gaza” và ngăn chặn các nỗ lực sáp nhập của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Hamas còn thúc giục Liên hợp quốc và các chính phủ trên thế giới “cô lập Israel, cắt đứt hợp tác với nước này và truy tố các nhà lãnh đạo của nước này trước tòa án quốc tế vì tội ác chiến tranh”./.

Theo TTXVN

