Hải đoàn 128 tổ chức các hoạt động hướng tới ngày hội non sông

Hòa chung vào không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, cán bộ, quân nhân, người lao động Hải đoàn 128 đã và đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực hướng tới ngày hội non sông.

Các thành tích đạt được của Hải đoàn là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết vượt khó của một đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), vừa phát triển kinh tế - quốc phòng.

Tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Hải đoàn đã lãnh đạo quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác SSCĐ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, tuần tra trinh sát nắm chắc tình hình trên biển; kịp thời báo cáo và xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối mục tiêu, khu vực biển được phân công, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các ngành nghề truyền thống được Hải đoàn đẩy mạnh phát triển.

Cùng với nhiệm vụ SSCĐ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hải đoàn luôn chấp hành nghiêm Pháp luật Nhà nước, quy định Quân đội, Quân chủng. Phát huy tốt nội lực, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, Hải đoàn đã tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, góp phần cùng các lực lượng trong Quân chủng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Giải thi đấu thể thao diễn ra sôi nổi trong toàn đơn vị.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hải đoàn 128 đã tổ chức giải thi đấu thể thao gồm 3 môn: pickleball, cầu lông và bóng bàn. Đây là dịp để các cán bộ, đoàn viên, hội viên cọ sát, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu thể thao và cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngày 29/8/2025, Hải đoàn 128 tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” để cảm ơn, tri ân người lao động đã có nhiều đóng góp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ấm áp bữa cơm Công đoàn.

Đây là một sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo, chỉ huy Hải đoàn và tổ chức công đoàn đối với người lao động.

Thượng tá Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Hải đoàn tặng quà cán bộ, quân nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng trong dịp này, Hải đoàn 128 đã tổ chức trao tặng 5 phần quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, mỗi phần quà trị trá 1,8 triệu đồng cho cán bộ, quân nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đơn vị.

Đoàn công tác Hải đoàn 128, thăm, động viên, tặng quà cho các cháu con ngư dân được nhận đỡ đầu.

Tại Thanh Hóa, đoàn công tác của Hải đoàn 128 đã đến thăm, động viên, trao tặng 2 phần quà, mỗi phần quà trị giá 3,5 triệu đồng và nhiều phần quà thiết thực cho các cháu là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2025-2026.

Đây là những món quà thực sự ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn nhằm chung tay, chia sẻ, động viên các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Văn Hùng - Ngô Kỳ (Hải đoàn 128)