Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Tới dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngoài ra còn có hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, trong đó có khoảng 700 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Theo số liệu thống kê Hà Nội công bố, 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 373,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2025; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 429,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%; khách du lịch đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) đạt 4,1 triệu lượt, tăng 30,9% so với cùng kỳ.

Song hành với những kết quả phát triển kinh tế-xã hội nêu trên, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tính từ năm 1989 đến đầu tháng 6/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút vào thành phố đạt khoảng 74,6 tỷ USD với hơn 9.285 dự án đăng ký mới; 6 tháng đầu năm 2026, thu hút FDI ước đạt 3,2 tỷ USD.

Trong đó, các lĩnh vực chuyên môn, khoa học và công nghệ tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang đổi mới sáng tạo, nghiên cứu-phát triển (R&D) và dịch vụ số . Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố cũng tiếp tục được cải thiện với gần 16 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 34,4% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội trong giai đoạn tới chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự án chất lượng cao, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics hiện đại, tài chính xanh, fintech, giáo dục-đào tạo và y tế chuyên sâu.

Trong đó, khu vực Hòa Lạc-Sơn Tây-Xuân Mai là trọng điểm thu hút công nghệ cao, R&D, bán dẫn, AI, khu vực Nội Bài-Đông Anh-Sóc Sơn-Mê Linh ưu tiên logistics hàng không, khu thương mại tự do và trục sông Hồng phát triển văn hóa, tài chính, thương mại, du lịch và đô thị sáng tạo.

Để tạo nền tảng pháp lý và không gian phát triển dài hạn cho các định hướng thu hút đầu tư nêu trên, ngày 13/5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm-quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô.

Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84km2, quy mô dân số dự báo từ 14-15 triệu người vào năm 2035 đến 17-19 triệu người vào năm 2065; lấy quan điểm xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Về mục tiêu tăng trưởng, giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hơn 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045.

Tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến-Thông minh-Sáng tạo-Sinh thái”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Trong số 11 nhóm giải pháp đột phá được xác lập, nổi bật là phát triển liên kết vùng theo mô hình “hạt nhân-vệ tinh”; đột phá hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153km gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); hình thành các thiết chế đặc biệt tại các cực tăng trưởng, tiêu biểu là Khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc và đô thị Khoa học Công nghệ Hòa Lạc; kiến tạo trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô; cùng định hướng quy hoạch Cảng hàng không thứ 2-Vùng Thủ đô tại phía nam và các giải pháp xây dựng đô thị thông minh-xanh-bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Các đại biểu tham quan hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping.

Hội nghị đã bố trí Khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó, khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của Thủ đô.

Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội để kịp thời thông tin rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Tại bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

Cùng với việc công bố quy hoạch; hệ thống thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thủ đô tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 là luật đặc thù được ưu tiên áp dụng tại Thủ đô, mở rộng đáng kể thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong tổ chức bộ máy, biên chế, thu nhập; chủ động cơ cấu thu-chi ngân sách, huy động vốn đầu tư; ban hành cơ chế quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai; đổi mới phương thức quản trị Thủ đô dựa trên dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; đồng thời, thành lập các khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép Hà Nội áp dụng các cơ chế đột phá về lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư linh hoạt và các cơ chế huy động vốn đặc thù cho các dự án trọng điểm.

Đây là những công cụ pháp lý quan trọng, giúp thành phố rút ngắn thời gian triển khai, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Báo Nhân Dân