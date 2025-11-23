Hà Lan đình chỉ hoạt động bay tại sân bay Eindhoven nhiều giờ do xuất hiện máy bay không người lái

Hoạt động hàng không dân sự và quân sự tại sân bay Eindhoven, miền Nam Hà Lan, đã bị đình chỉ trong nhiều giờ tối thứ Bảy ngày 22/11 sau khi có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của máy bay không người lái.

Hành khách đứng tại quầy dịch vụ ở Sân bay Eindhoven, khi màn hình hiển thị thông báo về sự gián đoạn chuyến bay, tại Eindhoven, Hà Lan ngày 22 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans xác nhận thông tin này trong một bài đăng trên nền tảng X, cho biết mọi hoạt động bay đã tạm ngừng để đảm bảo an toàn. Lưu thông hàng không được nối lại vào khoảng 23 giờ, khoảng hai giờ sau khi sự gián đoạn được công bố.

Số lượng máy bay không người lái liên quan vẫn chưa được xác định. Bộ trưởng Brekelmans cho biết cuộc điều tra đang được tiếp tục và các biện pháp cần thiết sẽ được triển khai khi cần. Các chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Eindhoven đã phải chuyển hướng sang Brussels, Rotterdam và Weeze (Đức).

Trước đó một ngày, vào tối thứ Sáu, lực lượng an ninh tại Căn cứ Không quân Volkel - cách Sân bay Eindhoven khoảng 30 km cũng đã phát hiện nhiều máy bay không người lái bay phía trên khu vực từ 19 giờ đến 21 giờ. Không quân Hà Lan đã sử dụng vũ khí từ mặt đất để tìm cách bắn hạ chúng, nhưng các thiết bị này sau đó đã rời khu vực và không được thu hồi. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết cả quân đội lẫn cảnh sát đang tiến hành điều tra, đồng thời hiện chưa rõ nguồn gốc và mục đích của các máy bay không người lái xuất hiện gần căn cứ.

Biển báo cấm máy bay không người lái được treo bên ngoài sân bay ở Munich, Đức vào ngày 6 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Reuters

Trong những tuần gần đây, Hà Lan và quốc gia láng giềng Bỉ đã ghi nhận nhiều vụ xâm nhập không phận bởi các thiết bị bay không xác định, đặc biệt gần các cơ sở quân sự. Tình trạng xâm nhập không phận bằng drone cũng đang gia tăng trên khắp châu Âu. Vào tháng 9, hơn 20 máy bay không người lái đã bay vào không phận Ba Lan. Ba Lan cáo buộc các máy bay không người lái này là của Nga trong khi Nga phủ nhận cáo buộc này.

Ủy ban châu Âu cảnh báo xu hướng này đang gây trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động hàng không và an ninh khu vực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi đây là hình thức “chiến tranh hỗn hợp”, trong bối cảnh nhiều drone không rõ nguồn gốc tiếp tục xuất hiện và gây gián đoạn tại châu Âu.

Bộ Quốc phòng Hà Lan nhắc lại rằng việc sử dụng máy bay không người lái gần tất cả các sân bay đều bị cấm vì lý do an toàn bay, bên cạnh các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt quanh cơ sở quân sự.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, AP, Reuters.