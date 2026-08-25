Góp ý hoàn thiện đề án về phát triển dịch vụ logistics Thanh Hóa

Chiều 25/8, Sở Công thương tổ chức hội nghị liên ngành lấy ý kiến hoàn thiện Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung phát triển dịch vụ logistics tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Đề án xác định phát triển logistics phải gắn trực tiếp với sản xuất, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư, lấy nhu cầu thực tế và nguồn hàng làm nền tảng; đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi với thể chế, dữ liệu, công nghệ, doanh nghiệp và nguồn nhân lực.

Trong đó, Khu Kinh tế và Cảng biển Nghi Sơn được xác định là hạt nhân, kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân, Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và các vùng sản xuất; đặt logistics Thanh Hóa trong mạng lưới vùng, quốc gia và hành lang Đông - Tây, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Thông tin quy mô thị trường logistics của Thanh Hóa hiện nay.

Mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu trở thành một trong những trọng điểm của cả nước về dịch vụ logistics; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16-20%/năm, đóng góp 5-7% GRDP; chi phí logistics giảm còn tương đương 14-17% GRDP; 60-65% doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics và trên 80% doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ số. Tỉnh phấn đấu có ít nhất 1 trung tâm logistics hiện đại cấp vùng hoặc quốc gia, 1 trung tâm cấp tỉnh gắn với cảng cạn và 3 trung tâm cấp liên xã.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam góp ý vào đề án.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thanh Hóa hình thành hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh, xanh, thông minh, có năng lực cạnh tranh cao; có trung tâm logistics hiện đại ngang tầm quốc tế và trở thành đầu mối kết nối Bắc Trung Bộ với Bắc Bộ, Tây Bắc, Lào và các tuyến hàng hải quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đề án đề ra 6 nhóm giải pháp: hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục; phát triển đồng bộ hạ tầng logistics; tăng liên kết vùng và tạo nguồn hàng; nâng cao năng lực doanh nghiệp, phát triển thị trường; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, phát triển hạ tầng và tạo lập nguồn hàng được xác định là hai khâu then chốt.

Đại diện Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện sở, ngành đã tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tính khả thi của đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Các doanh nghiệp cũng thảo luận, đề nghị rà soát, dự báo, tính toán sát sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu; định hướng rõ những nhóm sản phẩm có lợi thế để tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, tạo nguồn hàng ổn định cho hệ thống logistics; cải thiện dịch vụ kho bãi.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh phát huy vai trò Cảng Nghi Sơn, doanh nghiệp đề nghị đề án quan tâm khai thác các cảng Lễ Môn, Lạch Sung, Lạch Hới và các cửa lạch ven biển; tổ chức nạo vét luồng lạch, thu hút đầu tư hạ tầng cảng và tăng kết nối vận tải thủy, trung chuyển hàng hóa ven biển, qua đó giảm áp lực cho vận tải đường bộ và từng bước hình thành mạng lưới logistics đa phương thức của tỉnh.

Đây là cơ sở để Sở Công thương - đơn vị soạn thảo đề án bổ sung, hoàn chỉnh nghị quyết khả thi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phê duyệt.

Minh Hằng