Điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, xã Lưu Vệ được tỉnh giao 29.690 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã để thực hiện các dự án đầu tư công do xã làm chủ đầu tư. Với cách làm chủ động, quyết liệt, đến ngày 24/9/2026, xã đã giải ngân 32.475/29.690 triệu đồng, đạt 109,4% kế hoạch, thuộc nhóm ít địa phương có tỷ lệ giải ngân vượt kế hoạch tỉnh giao tại thời điểm này.

Dự án “Nâng cấp đường giao thông ngõ 126 Nguyễn Hữu Huân, thôn Tân Cổ” (nay là thôn Trúc Hậu) đã giải ngân được 80% giá trị xây lắp.

Một trong những công trình được xã Lưu Vệ tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ là Dự án “Nâng cấp đường giao thông ngõ 126 Nguyễn Hữu Huân, thôn Tân Cổ” (nay là thôn Trúc Hậu). Công trình được khởi công ngày 4/8/2026, thời gian thực hiện theo hợp đồng là 2 tháng.

Ông Lê Hữu Tuân, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Quân Nam, đơn vị thi công, cho biết: Công trình triển khai đúng vào mùa mưa nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị đã tận dụng tối đa những ngày thời tiết thuận lợi, huy động máy móc, nhân lực tập trung thi công. Cùng với đó, chủ đầu tư cho tạm ứng 80% giá trị công trình, giúp nhà thầu chủ động nguồn lực. Nhờ vậy, sau gần 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối tháng 9, sớm hơn thời gian hợp đồng.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, tuyến đường được thảm nhựa khang trang rộng 4m, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân. Là một trong những hộ tiên phong tự nguyện hiến 23m2 đất ở để mở rộng công trình, ông Lê Hữu Tuấn (thôn Trúc Hậu) phấn khởi chia sẻ: Tuyến đường mới không chỉ tháo gỡ khó khăn về giao thông, giúp bà con thuận lợi giao thương, phát triển kinh tế mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư, mang lại niềm vui chung cho người dân trong thôn.

Cùng với công trình giao thông, Dự án “Nâng cấp, sửa chữa khu hiệu bộ và nhà lớp học 3 tầng với 12 phòng học của Trường THCS Tân Phong 1, xã Lưu Vệ” cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Công trình khởi công đầu tháng 8/2026, dự kiến bàn giao cho chủ đầu tư vào đầu tháng 11 tới.

Theo ông Triệu Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Đại Nam (đại diện liên danh nhà thầu thi công), quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao trong khi thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói; cùng với đó là mặt bằng thi công chật hẹp do nằm trong khuôn viên trường học. Vượt lên những trở ngại đó, nhà thầu đã tranh thủ tối đa thời gian học sinh đang nghỉ hè, chưa bước vào năm học mới để tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Đến nay, các hạng mục sửa chữa, cải tạo khu hiệu bộ, nhà lớp học, sân trường... cơ bản hoàn thành, khối lượng thực hiện đạt khoảng 78%. Các hạng mục còn lại như sơn mặt ngoài nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ; sửa chữa tường rào, nhà bảo vệ... đang được tập trung thi công. Đơn vị phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào đầu tháng 11/2026.

Xã Lưu Vệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Quảng Đức, Quảng Định và thị trấn Tân Phong. Sau khi đi vào hoạt động, cùng với ổn định tổ chức bộ máy, địa phương xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo bà Thiều Thị Thu Trang, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Lưu Vệ, để tạo nguồn lực đầu tư, xã đã quy hoạch 6 mặt bằng khu dân cư để khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách. Trên cơ sở nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách xã, địa phương phân loại các dự án để tập trung chỉ đạo, điều hành phù hợp với tiến độ từng công trình.

Đối với các dự án đang thi công, xã thường xuyên đôn đốc nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng; đồng thời tổ chức giao ban hằng tuần, tháng, quý để nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Những dự án có tiến độ chưa bảo đảm được xã làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xác định nguyên nhân, tìm giải pháp xử lý. Cùng với đó, địa phương đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ thanh toán, quyết toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, hạn chế tình trạng tồn đọng vốn, hồ sơ giải ngân và quyết toán.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, xã tập trung hoàn thiện thủ tục phê duyệt, đấu thầu để sớm triển khai, khởi công. Nhờ đó, đến ngày 24/9, xã đã giải ngân 32.475/29.690 triệu đồng, đạt 109,4% kế hoạch được giao.

Kết quả giải ngân vượt kế hoạch không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của xã Lưu Vệ trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, mà còn cho thấy hiệu quả từ việc lựa chọn đúng trọng tâm, bám sát tiến độ từng dự án. Những công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, học tập và sinh hoạt của người dân. Đây cũng là tiền đề để xã tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Minh Lý