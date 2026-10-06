Thanh Hóa - điểm đến tiếp theo trong chiến lược mở rộng của UNIQLO tại các đô thị động lực

Thương hiệu bán lẻ thời trang đến từ Nhật Bản đã quyết định lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ nửa cuối năm 2026. Sự kiện này không đơn thuần là bước mở rộng mạng lưới bán lẻ của một thương hiệu toàn cầu, mà là mảnh ghép phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc của thị trường tiêu dùng tại cực tăng trưởng năng động bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Sức bật kinh tế mở rộng dư địa cho thị trường tiêu dùng

Một thương hiệu bán lẻ toàn cầu chỉ có thể mở rộng bền vững khi thị trường địa phương hội tụ đồng thời nhiều điều kiện - quy mô dân số, sức mua, tốc độ đô thị hóa, hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ và khả năng hình thành một tầng lớp người tiêu dùng hiện đại. Thanh Hóa đang hội tụ ngày càng rõ những điều kiện này.

Năm 2025, quy mô GRDP của Thanh Hóa đạt khoảng 333.617 tỷ đồng, cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,27%. Song song với tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại - dịch vụ của địa phương cũng tiếp tục mở rộng. Theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa, dự kiến 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 199 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Nền kinh tế Thanh Hóa đang chuyển dịch mạnh theo hướng gia tăng vai trò của công nghiệp, dịch vụ và đô thị, qua đó tạo nền tảng cho sự mở rộng của thị trường tiêu dùng.

Sự thay đổi rõ rệt còn thể hiện ở chính quy mô của hoạt động thương mại. Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh ước đạt 226.664 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Đây không đơn thuần là sự gia tăng về doanh số bán hàng mà còn cho thấy nhu cầu tiêu dùng, sự đa dạng hóa của sản phẩm và thay đổi của người dân trong cách tiếp cận các dịch vụ thương mại. Khi thu nhập, việc làm và điều kiện sống được cải thiện, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến “mua gì”, mà ngày càng chú trọng “mua ở đâu”, “trải nghiệm như thế nào”, chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng và sự thuận tiện trong toàn bộ quá trình mua sắm.

Một điểm đáng chú ý, năm 2025, Thanh Hóa đón hơn 16,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 45.606 tỷ đồng. Dòng khách lớn tạo thêm sức mua cho khu vực dịch vụ, đồng thời làm thay đổi cấu trúc nhu cầu tiêu dùng tại những đô thị và điểm đến du lịch. Khi người dân địa phương và du khách cùng tham gia một không gian thương mại, thị trường không còn giới hạn bởi nhu cầu tiêu dùng thường nhật mà mở rộng sang mua sắm, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm. Do đó, việc UNIQLO đặt cửa hàng ngay trong TTTM AEON MALL Thanh Hóa có thể được nhìn nhận như một sự kết hợp giữa thương hiệu, không gian thương mại và thị trường. Cửa hàng không chỉ hướng đến cư dân Thanh Hóa mà còn có khả năng tiếp cận lượng khách từ các địa phương lân cận và khách du lịch.

Từ “điểm bán” đến chuẩn mực bán lẻ mới

AEON MALL Thanh Hóa được định hướng là trung tâm mua sắm, ẩm thực và giải trí phục vụ không chỉ Thanh Hóa mà cả khu vực Bắc Trung Bộ. Việc quy tụ nhiều thương hiệu trong cùng một không gian tạo ra một mô hình tiêu dùng khác với hệ thống bán lẻ truyền thống: khách hàng có thể mua sắm, ăn uống, vui chơi và trải nghiệm dịch vụ trong cùng một hành trình. Trong mô hình ấy, sự xuất hiện của các thương hiệu quốc tế tạo ra một hiệu ứng kép.

Sự xuất hiện của các thương hiệu toàn cầu tạo ra động lực thay đổi mạnh mẽ cho thị trường bán lẻ Thanh Hóa.

Một mặt, người tiêu dùng có thêm lựa chọn về sản phẩm, chất lượng và dịch vụ. Mặt khác, chính sự cạnh tranh về tiêu chuẩn phục vụ buộc toàn bộ không gian bán lẻ phải liên tục nâng cao chất lượng. Từ cách tổ chức mặt bằng, trưng bày sản phẩm, thanh toán, chăm sóc khách hàng đến các dịch vụ tiện ích, tiêu chuẩn của thị trường ngày càng được xác lập ở mức cao hơn. Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng những tuyến đường mới, những tòa nhà cao tầng hay quy mô các khu công nghiệp, mà còn được nhận diện qua chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Ở góc độ đó, UNIQLO và AEON MALL cùng xuất hiện tại Thanh Hóa tạo nên một lát cắt đáng chú ý của quá trình hội nhập kinh tế và hiện đại hóa đời sống đô thị.

Đối với người tiêu dùng, sự thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất cụ thể: được tiếp cận sản phẩm chính hãng trong không gian mua sắm hiện đại; được trải nghiệm dịch vụ theo tiêu chuẩn thống nhất; có thêm lựa chọn về thiết kế, chất liệu, công năng và giá trị sử dụng. Nhưng về lâu dài, tác động lớn hơn nằm ở việc hình thành một chuẩn mực tiêu dùng mới. Đó cũng chính là tinh thần của LifeWear - triết lý mà UNIQLO theo đuổi, hướng tới những sản phẩm có thiết kế đơn giản, tiện dụng, chất lượng và phù hợp với đời sống hằng ngày.

Định hình chuẩn mực cho thị trường bán lẻ mới cùng UNIQLO

Tác động lớn nhất của một thương hiệu quốc tế khi bước vào thị trường mới không chỉ là doanh số, mà là khả năng tái định hình thói quen tiêu dùng. Với triết lý LifeWear, hướng tới các sản phẩm tối giản, chất lượng cao, thiết thực và tinh tế phục vụ cuộc sống thường nhật, UNIQLO mang đến Thanh Hóa một góc nhìn mới về thời trang: đề cao giá trị sử dụng và sự thoải mái cá nhân.

Sự hiện diện của UNIQLO tại Thanh Hóa đặt ra một “thước đo” mới về dịch vụ bán lẻ, từ cung cách phục vụ, trưng bày đến hậu mãi, qua đó thúc đẩy toàn bộ thị trường bán lẻ tại địa phương.

Cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa được đặt tại tầng 1 của TTTM. Với diện tích bán hàng khoảng 1.000 m2, cửa hàng được kỳ vọng trở thành một địa chỉ mua sắm mới cho người dân địa phương, khách hàng trẻ, các gia đình và du khách. Chia sẻ về kế hoạch mở rộng, đại diện UNIQLO Việt Nam nhấn mạnh: “Sau bảy năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi rất trân trọng khi LifeWear ngày càng hiện diện gần gũi hơn trong đời sống của khách hàng trên cả nước. Việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa có ý nghĩa với UNIQLO, bởi đây không chỉ là một thị trường mới, mà còn là địa phương đã có sự kết nối với hành trình LifeWear tại Việt Nam nhiều năm qua. UNIQLO mong muốn đồng hành lâu dài cùng Thanh Hóa và Việt Nam thông qua các hoạt động kinh doanh, tạo thêm cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là cam kết mà chúng tôi sẽ theo đuổi trong chặng đường phát triển tiếp theo tại Việt Nam”.

Thông điệp đó cho thấy chiến lược của UNIQLO không dừng ở việc gia tăng số lượng cửa hàng. Mở rộng mạng lưới bán lẻ còn là quá trình xây dựng thị trường, phát triển con người và tạo dựng mối liên kết lâu dài với từng địa phương. Sự xuất hiện của UNIQLO tại AEON MALL Thanh Hóa như một chỉ dấu về sức bật của thị trường và những chuyển động mới trong đời sống kinh tế - xã hội của xứ Thanh.

Nguyễn Lương