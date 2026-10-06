Vé máy bay Tết 2027: Đội tàu bay tăng, giá chưa hạ nhiệt

Ngay sau khi lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 được phê duyệt, thị trường vé máy bay lập tức tăng nhiệt dù các hãng bay liên tục bổ sung máy bay mới.

Nhiều hành khách có xu hướng đặt vé máy bay dịp Tết sớm. Ảnh: NIA

Lịch nghỉ chốt sớm, thị trường vé máy bay bắt đầu "nóng"

Ngay sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày liên tục từ ngày 4/2/2027 đến hết ngày 10/2/2027, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không giai đoạn cao điểm đã nhanh chóng tăng mạnh.

Khảo sát thực tế ghi nhận giá vé máy bay có sự phân hóa và chênh lệch rõ rệt giữa các chặng cũng như chiều bay. Đối với các tuyến từ TP. Hồ Chí Minh ra miền Bắc và miền Trung vào sát Tết ngày 3/2/2027 (27 Tết), mức giá niêm yết ở ngưỡng rất cao: chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội dao động từ 3,2 - 3,8 triệu đồng/vé/chặng; tuyến TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng từ 2,2 - 5,7 triệu đồng/vé/chặng; đường bay TP. Hồ Chí Minh - Vinh lên tới 3,68 - 6,57 triệu đồng/vé/chặng.

Ngược lại, ở chiều từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, giá vé chặng Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh thấp nhất chỉ khoảng 764.000 đồng/vé của Vietravel Airlines, Vietnam Airlines từ 879.000 đồng, Sun PhuQuoc Airways từ 960.000 đồng và Vietjet Air từ 1,31 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Huế có giá từ 1,1 triệu đồng, Hà Nội - Đà Nẵng từ 1,15 triệu đồng, trong khi chặng Hà Nội - Quy Nhơn lên gần 2 triệu đồng đến 2,44 triệu đồng và Hà Nội - Điện Biên khoảng 1,8 triệu đồng.

Đội tàu bay đạt kỷ lục, tải cung ứng tăng mạnh

Tàu bay A330 của Sun PhuQuoc Airways. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại dịp cuối năm, các hãng hàng không nội địa đã tích cực mở rộng quy mô vận tải. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 22/9, cả nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp – đây là quy mô đội tàu bay cao nhất từ trước đến nay. Liên tiếp trong tháng 9, các hãng hàng không đón thêm nhiều tàu bay mới để tăng cường lực lượng. Cụ thể, Vietjet tiếp nhận thêm máy bay thân rộng Airbus A330 và mở bán khoảng 3,1 triệu vé giai đoạn Tết, trong đó 2 triệu vé dành cho mạng bay nội địa. Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên tại Phú Quốc trong kế hoạch nhận 8 chiếc để nâng quy mô lên 33 chiếc vào cuối năm. Vietravel Airlines bổ sung máy bay Airbus A321 với 228 ghế, đồng thời mở thêm các đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa. Vietnam Airlines Group cũng mở bán gần 3,7 triệu chỗ, tăng tải cung ứng từ 6 - 13% trên các đường bay trọng điểm.

Áp lực chi phí và hiện tượng "lệch chiều" giữ giá vé ở mức cao

Mặc dù việc gia tăng đội tàu bay giúp nguồn cung dồi dào hơn và giảm nguy cơ khan hiếm chỗ, các chuyên gia và đại diện hãng bay đều nhận định giá vé khó giảm sâu. Biến động chi phí nhiên liệu Jet A1 tăng từ 170 USD lên 184 - 188 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông đã tạo áp lực trực tiếp lên giá vé.

Đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho biết: “Nhiên liệu là một trong những khoản chi phí lớn của hãng bay. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí mỗi chuyến bay tăng theo. Hãng có thể chuyển một phần chi phí phát sinh sang giá vé hoặc phụ thu nhiên liệu. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào cung - cầu. Ngoài ra, cạnh tranh giữa các hãng, tỷ giá USD, phí sân bay, chi phí thuê hoặc mua máy bay và chính sách phòng hộ nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến giá vé”. Vị này nhấn mạnh thêm: “Vì vậy, giá nhiên liệu tăng là yếu tố gây áp lực lên giá vé, nhưng không quyết định mức tăng. Giá vé còn phụ thuộc vào cơ cấu chi phí, sức mua, chính sách giá và chiến lược kinh doanh của từng hãng”.

Bên cạnh chi phí nhiên liệu, hiện tượng lệch chiều bay mùa cao điểm là nguyên nhân chính khiến giá vé giữ ở mức cao. Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines chia sẻ: “Do đó, ngay cả khi giá vé trên chiều đông khách tăng, doanh thu cũng phải bù đắp cho chi phí khai thác chiều ngược lại có ít khách. Đây là một trong những yếu tố khiến việc tăng nguồn cung trong dịp Tết không đồng nghĩa giá vé sẽ giảm mạnh”.

Phân tích về góc độ thị trường, PGS.TS. Nguyễn Thiện Tống đánh giá: “Về lý thuyết, nguồn cung tăng có thể giúp giảm áp lực về giá. Tuy nhiên, giá vé còn phụ thuộc nhu cầu trên từng đường bay, thời điểm đặt vé, khả năng tăng chuyến của từng hãng và chi phí khai thác”.

Tâm lý chủ động "săn" vé từ sớm của hành khách

Trước thực tế giá vé biến động nhanh, nhiều hành khách đã chủ động theo dõi và đặt mua vé từ sớm. Anh Lê Minh Quân (Hà Nội) chia sẻ: “Dịp Tết năm nào cũng vậy, nếu chờ đến sát ngày mới đặt vé thì thường khó chọn được chuyến bay phù hợp, nhất là những khung giờ đẹp. Gia đình tôi ưu tiên mua sớm để cân đối chi phí, thay vì phải chọn chuyến muộn hoặc trả mức giá cao hơn”. Bà Phạm Thị Ngân (TP. Hồ Chí Minh) thường xuyên săn vé chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội để ra đón Tết cùng gia đình hàng năm, cũng cho rằng: “Có những chặng chỉ chênh nhau vài trăm nghìn đồng nhưng khác biệt rất lớn về giờ bay. Nếu tính thêm chi phí di chuyển ra sân bay, thời gian chờ đợi thì chưa chắc vé rẻ nhất đã là phương án tiết kiệm nhất”.

Từ phía đại lý bán vé, ông Đỗ Mạnh Đức tại Hà Nội nhận định: “Những chặng có lượng khách lớn thường biến động giá nhanh hơn, đặc biệt vào các ngày cao điểm như trước Tết vài ngày và sau kỳ nghỉ. Khi các nhóm vé giá thấp được mở bán hết, mức giá trung bình sẽ tăng lên theo từng nhóm giá”. ông Đức cho biết thêm: “Năm nay nhiều người có tâm lý đặt vé trước để tránh áp lực giá và chủ động lịch trình. Những chuyến bay giờ đẹp, mức giá phù hợp thường được khách giữ chỗ khá nhanh”.

Khuyến nghị cho hành khách mua vé mùa cao điểm

Hành khách nên chủ động theo dõi và đặt vé sớm. Ảnh: NIA

Trước bối cảnh thị trường vé máy bay Tết biến động nhanh, các đại lý và chuyên gia khuyến nghị hành khách nên chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm qua các kênh chính thức như website, ứng dụng của hãng hoặc đại lý được ủy quyền. Việc mua vé sớm không chỉ giúp có nhiều lựa chọn về giờ bay đẹp mà còn tránh được tình trạng khan hiếm chỗ hoặc giá vé tăng cao vào giai đoạn cận Tết.

Bên cạnh giá vé niêm yết, người tiêu dùng cần tính toán kỹ tổng chi phí của chuyến đi, bao gồm hành lý ký gửi, phí chọn chỗ ngồi, điều kiện hoàn/đổi vé cũng như chi phí di chuyển ra sân bay. Lựa chọn di chuyển sớm hơn vài ngày hoặc linh hoạt khung giờ khởi hành có thể giúp giảm đáng kể chi phí cho cả gia đình. Đồng thời, sau khi hoàn tất thanh toán, hành khách cần rà soát chính xác thông tin cá nhân, hành trình, mã đặt chỗ và lưu lại xác nhận giao dịch để đảm bảo quyền lợi khi làm thủ tục chuyến bay.

Nguồn: https://vtv.vn/ve-may-bay-tet-2027-doi-tau-bay-tang-gia-chua-ha-nhiet-100261005113013079.htm