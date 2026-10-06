Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ khoai tây bền vững

Chiều 6/10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nga Sơn tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ khoai tây bền vững tại Thanh Hóa”.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Dự diễn đàn có đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường tỉnh cùng các doanh nghiệp, HTX và hộ nông dân thuộc các xã Nga Sơn, Tượng Lĩnh, Hồ Vương, Nga An, Công Chính, Hoằng Thanh.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng phát triển cây khoai tây tại Thanh Hóa; quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc; ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất; sử dụng phân bón hiệu quả nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lê Thị Huyền Thu phát biểu khai mạc.

Các tham luận đánh giá thực trạng sản xuất khoai tây, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm liên kết sản xuất, tiêu thụ tại xã Nga An và một số địa phương. Qua đó, đề xuất giải pháp phát triển cây khoai tây theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Logistics Viettars trình bày chuyên đề “Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất khoai tây”.

Các hộ dân cũng trao đổi, đặt câu hỏi về chính sách, định hướng phát triển sản xuất; ứng dụng công nghệ cao gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng liên kết theo chuỗi và tích tụ đất đai để hình thành vùng sản xuất quy mô lớn.

Những vấn đề được chuyên gia, cán bộ chuyên môn tư vấn, giải đáp, tập trung vào kỹ thuật sản xuất, lựa chọn giống, sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh và tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua diễn đàn, người sản xuất có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các giải pháp ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ số trong theo dõi mùa vụ, dự báo sâu bệnh; lựa chọn giống khoai tây có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, gắn với truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, giá trị khoai tây. Đồng thời, diễn đàn góp phần tăng cường kết nối giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành chuỗi liên kết ổn định từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất khoai tây trên địa bàn tỉnh.

Khánh Phương