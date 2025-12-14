Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Google thử nghiệm dịch trực tiếp qua tai nghe, tiến gần hơn mục tiêu xóa rào cản ngôn ngữ

Thu Uyên
(Baothanhhoa.vn) - Google đang triển khai phiên bản beta của một tính năng dịch mới trong ứng dụng Google Translate, cho phép người dùng nghe bản dịch theo thời gian thực qua tai nghe, đồng thời vẫn giữ được giọng điệu, nhịp điệu và sắc thái biểu đạt của người nói.

Google đang triển khai phiên bản beta của một tính năng dịch mới trong ứng dụng Google Translate, cho phép người dùng nghe bản dịch theo thời gian thực qua tai nghe, đồng thời vẫn giữ được giọng điệu, nhịp điệu và sắc thái biểu đạt của người nói.

Bước tiến mới của Google nhằm xóa nhòa rào cản ngôn ngữ. Ảnh: Reuters.

Thông báo được đưa ra tại San Francisco, đánh dấu bước tiến mới của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ trong cuộc đua phát triển các công nghệ ngôn ngữ dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Theo Google, điểm khác biệt của tính năng này nằm ở khả năng không chỉ chuyển đổi nội dung lời nói, mà còn tái hiện cách người nói truyền tải cảm xúc và ý nhấn, giúp người nghe theo dõi cuộc trò chuyện một cách tự nhiên và liền mạch hơn so với các công cụ dịch truyền thống.

Bà Rose Yao, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm và dịch vụ tìm kiếm của Google cho biết, tính năng hướng đến những tình huống rất quen thuộc, như trò chuyện bằng ngôn ngữ khác, nghe bài phát biểu, tham dự hội thảo ở nước ngoài, hay xem phim và chương trình truyền hình không phải tiếng mẹ đẻ. Người dùng chỉ cần đeo tai nghe, mở Google Translate và kích hoạt chế độ “Live translate” để nghe bản dịch ngay lập tức bằng ngôn ngữ đã chọn.

Ở giai đoạn thử nghiệm, tính năng beta hiện được triển khai trên các thiết bị Android tại ba thị trường gồm Mỹ, Mexico và Ấn Độ. Hệ thống hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, tương thích với hầu hết các loại tai nghe và không yêu cầu phần cứng chuyên biệt, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Google cho biết hãng dự kiến mở rộng tính năng sang iOS và nhiều quốc gia khác trong năm 2026, qua đó tiến thêm một bước trong tham vọng thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ trong giao tiếp toàn cầu.

Nguồn: MSN, Mashable

