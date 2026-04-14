Giữ rừng phòng hộ đầu nguồn gắn với phát triển rừng trồng hiệu quả

Hiện nay, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân quản lý, bảo vệ 92.000ha rừng tại các xã trên địa bàn huyện Thường Xuân (cũ), trong đó rừng tự nhiên 67.000ha, còn lại là rừng trồng. Đây là một trong những địa bàn còn giàu tài nguyên rừng, nguy cơ mất ổn định an ninh rừng luôn tiềm ẩn ở mức cao.

Cán bộ, công nhân BQLRPH Thường Xuân kiểm tra rừng tại xã Thắng Lộc.

Nhằm giữ vững ổn định an ninh rừng theo hướng bền vững, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã và các thôn, bản tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa về bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR), những định hướng của tỉnh về phát triển lâm nghiệp. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, các văn bản liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp; xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ BV&PTR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) với các ban, ngành trên địa bàn xã và khu vực giáp ranh. Phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, chính quyền, lựa chọn các thôn (bản) trọng điểm về an ninh rừng để tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân về lĩnh vực lâm nghiệp, từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để các vụ việc nổi cộm có đơn thư vượt cấp. Tuyên truyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Thực hiện nghiêm túc chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của Chính phủ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật, thông báo công khai việc xử lý vi phạm đến cộng đồng dân cư để người dân được biết nhằm giáo dục, nâng cao ý thức BV&PTR của Nhân dân.

3 tháng đầu năm 2026, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân đã phối hợp với các đơn vị chức năng, các xã tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền bảo vệ rừng (BVR), PCCCR với 1.883 người tham gia. Tuyên truyền trên loa phát thanh của thôn, bản được 276 lần. Kiểm tra an ninh rừng được 134 lần với tổng số 498 lượt người tham gia. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý 3 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; nộp ngân sách Nhà nước 81,5 triệu đồng.

Là chủ rừng Nhà nước trên địa bàn huyện Thường Xuân (cũ), Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Thường Xuân được giao quản lý, BVR và sử dụng 13.214,14ha, trên địa bàn 6 xã: Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Vạn Xuân, Yên Nhân và Lương Sơn. Để giữ rừng tận gốc, BQLRPH Thường Xuân đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch quản lý BVR, PCCCR mùa nắng nóng. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVR và PCCCR đến người dân; tuyên truyền lưu động tại địa bàn các xã trọng điểm cháy rừng để Nhân dân không khai thác, phá rừng, xâm lấn rừng trái pháp luật; không mua bán, vận chuyển, kinh doanh lâm sản, động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn; phát triển rừng hiệu quả, tăng giá trị kinh tế lâm nghiệp. Kiểm tra các khu rừng trọng điểm, kiểm soát các đối tượng ra vào rừng, không sử dụng lửa bừa bãi gây ra cháy rừng. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, BQLRPH đã mua sắm bổ sung thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác BVR, PCCCR; phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ vào các ngày cao điểm nắng nóng; phát dọn đường băng cản lửa, phát dọn thực bì và đốt trước vật liệu cháy phục vụ PCCCR. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đối tư­ợng vi phạm Luật Lâm nghiệp...

BQLRPH Thường Xuân đã chủ động khắc phục khó khăn, nhất là đối với khu vực rừng phòng hộ xung yếu, phân công cán bộ quản lý các diện tích rừng thuộc các thôn, bản để nắm bắt các nhu cầu thực tế liên quan đến quản lý rừng phòng hộ. Các thôn, bản có rừng đã phối hợp tốt với chủ rừng và một số đối tượng hay chặt phá rừng ký cam kết không vi phạm pháp luật quản lý BVR.

Để hỗ trợ người dân gắn bảo vệ với phát triển rừng hiệu quả, tăng giá trị kinh tế rừng trồng, hàng năm BQLRPH Thường Xuân đã sản xuất và cung ứng từ 2 đến 3 triệu cây giống lâm nghiệp, cây dược liệu có chất lượng tốt phục vụ mở rộng diện tích rừng trồng. Hướng dẫn kỹ thuật; tổ chức cho các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp trồng mới, trồng lại rừng đã khai thác theo quy định. Chú trọng tuyên truyền để người dân trong vùng biết được ưu điểm nổi trội của cây giống nuôi cấy mô, vận động chủ rừng là hộ gia đình khắc phục khó khăn đầu tư mở rộng diện tích trồng sau khai thác bằng cây keo nuôi cấy mô để nâng cao chất lượng, sản lượng rừng trồng, tăng thu nhập cho chủ rừng. Từ năm 2021 đến nay, BQLRPH Thường Xuân đã vận động hộ gia đình nhận khoán trồng được hơn 400ha rừng bằng cây keo mô. Nhìn chung, toàn bộ diện tích rừng trồng đang được chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh, cây sinh trưởng phát triển tốt.

Kết quả nổi bật, rừng trồng mới trên địa bàn được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây sinh trư­ởng, phát triển tốt. Diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất hiện có đư­ợc bảo vệ an toàn, không để xảy ra cháy rừng. An ninh rừng trên địa bàn các xã thuộc huyện Thường Xuân (cũ) đ­ược giữ vững. Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt đã và đang được phục hồi, phát triển ổn định. Rừng nhiều tầng, nhiều tán, không những đã phát huy tính năng phòng hộ, bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường mà còn tạo nguồn sinh thủy cho các công trình thủy lợi, là nơi cho các loài động vật cư trú và bảo tồn nguồn gen các loài động vật, thực vật rừng.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân