Giữ “lưới an sinh” cho người lao động

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không chỉ hỗ trợ một phần thu nhập khi người lao động mất việc, mà còn mở ra cơ hội tư vấn, học nghề, chuyển đổi việc làm để sớm trở lại thị trường lao động. Việc triển khai kịp thời, đúng đối tượng đang góp phần giữ vững “lưới an sinh” cho hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh.

Ổn định việc làm – mục tiêu cốt lõi của chính sách BHTN (ảnh minh họa).

Điểm tựa khi việc làm gián đoạn

Sau nhiều năm làm công nhân tại một công ty may mặc trên địa bàn tỉnh, anh Bùi Công Liêm, xã Thiệu Tiến bất ngờ mất việc khi doanh nghiệp thu hẹp sản xuất. Ở thời điểm đó, thu nhập từ công việc của anh là nguồn chính để trang trải sinh hoạt gia đình, tiền học của các con và nhiều khoản chi phí khác. Vì vậy, việc làm bị gián đoạn đồng nghĩa với áp lực kinh tế lập tức đè nặng.

Được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, anh Liêm có thêm một khoản thu nhập để trang trải những nhu cầu thiết yếu trong thời gian tìm việc. Điều anh đánh giá cao hơn là trong quá trình hưởng trợ cấp, anh được Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tư vấn về nhu cầu tuyển dụng, định hướng chuyển đổi nghề và giới thiệu những vị trí việc làm phù hợp. Sau thời gian tìm kiếm, anh đã có cơ hội trở lại thị trường lao động với công việc mới. “Khoản trợ cấp giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn trước mắt, còn thông tin tuyển dụng và tư vấn của cán bộ Trung tâm giúp tôi tự tin hơn khi tìm một công việc khác”, anh Liêm chia sẻ.

Với chị Nguyễn Thị Thảo, phường Hạc Thành từng làm việc tại một doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Lễ Môn, BHTN lại trở thành “khoảng đệm” cần thiết để chị lựa chọn một hướng sinh kế mới. Khi doanh nghiệp giảm đơn hàng và chấm dứt hợp đồng với một số lao động, ở tuổi ngoài 40, chị gặp không ít khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp. Sau khi được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp, chị còn được tư vấn về cơ hội học nghề, chuyển đổi việc làm. Từ những thông tin được cung cấp, chị lựa chọn học nghề phù hợp với điều kiện gia đình, từng bước tạo việc làm và nguồn thu nhập mới.

Hai câu chuyện với hoàn cảnh khác nhau nhưng cho thấy giá trị thiết thực của BHTN, đó là không để người lao động đơn độc khi việc làm bị gián đoạn. Cùng với hỗ trợ thu nhập trước mắt, chính sách còn tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin thị trường, đào tạo kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Đưa chính sách đến gần người lao động

Để BHTN thực sự trở thành điểm tựa cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã chú trọng triển khai đồng bộ từ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đến tư vấn việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và kết nối tuyển dụng. Cùng với cải cách thủ tục hành chính, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ, giải đáp những vướng mắc, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Kết quả triển khai chính sách BHTN cho thấy số lao động cần hỗ trợ sau khi mất việc vẫn ở mức cao. Trong 7 tháng năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tham mưu lãnh đạo Sở Nội vụ ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 12.881 lao động. Riêng tháng 8, trung tâm tiếp nhận 2.205 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp và ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 2.408 trường hợp.

Cùng với giải quyết kịp thời chế độ, trung tâm chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người lao động sớm trở lại thị trường. Trong tháng 8, khoảng 18.730 lượt người được cung cấp thông tin thị trường lao động, 8.279 lượt lao động được tư vấn việc làm và chính sách, khoảng 328 người được kết nối việc làm... Trong bối cảnh thị trường lao động thường xuyên biến động, ý nghĩa của BHTN ngày càng vượt ra ngoài một khoản trợ cấp khi mất việc. Đây là chính sách kết nối giữa an sinh và việc làm, vừa giúp người lao động có nguồn lực vượt qua khoảng thời gian khó khăn, vừa tạo cơ hội nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và tái gia nhập thị trường lao động.

Để “lưới an sinh” này tiếp tục phát huy hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động, doanh nghiệp hiểu đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHTN; cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; nâng chất lượng tư vấn, dự báo nhu cầu nhân lực và kết nối việc làm. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHTN, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Qua đó, BHTN không chỉ giúp người lao động vượt qua thời điểm mất việc, mà quan trọng hơn là tạo điểm tựa để họ sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Trường Giang