Gió mới đại ngàn...

Sau sáp nhập, những thôn, bản vùng cao có địa bàn rộng hơn, đông dân hơn. Cùng với đó, những người được bà con tín nhiệm giao việc cũng phải làm quen với địa bàn mới, cách làm mới. Có người tạo dấu ấn bằng sự nhanh nhạy, linh hoạt; có người gây dựng niềm tin bằng kinh nghiệm, sự bền bỉ và cái tình với bản làng.

Ông Hà Văn Nhiệt, Bí thư chi bộ bản Na (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Qua những ngày mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4, điều dễ nhận thấy ở anh Lương Văn Thiền, Trưởng thôn Pọong, xã biên giới Quang Chiểu là sự nhanh nhẹn của một người trẻ. Anh nói chuyện ngắn gọn, làm việc dứt khoát. Ngay những ngày đầu nhận nhiệm vụ trưởng thôn sau sáp nhập, anh đã phải đối mặt với một thử thách không ai mong muốn: ứng phó với mưa bão.

Sinh năm 1989, anh Thiền được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Pọong sau khi các bản Sáng, Cò Cài và Pọong sáp nhập. Thôn Pọong mới có 238 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, địa bàn rộng hơn trước. Với anh, muốn công việc thông suốt thì không thể chỉ trông vào những cuộc họp. Anh lập nhóm zalo chung để kết nối các thành viên, kịp thời thông tin về thời tiết, giao thông và những công việc cần triển khai. Khi có việc, mọi người cùng nắm, ai ở gần chủ động đến trước, ai có phương tiện thì hỗ trợ.

Sự nhanh nhạy ấy được thể hiện rõ trong những ngày mưa lũ. Sáng 24/8, nước lũ dâng nhanh, cuốn gãy khoảng 12m ngầm tràn trên tuyến đường Pọong - Con Dao, khiến 9 hộ dân với 42 nhân khẩu tạm thời bị cô lập. Nhận tin báo, anh Thiền cùng các thành viên tổ phản ứng nhanh có mặt tại khu vực, phân công người cảnh giới, nhắc bà con không qua lại nơi nguy hiểm và hướng dẫn người dân đi theo tuyến khác. “Lúc nước đang lên thì không thể chủ quan được. Mình phải có mặt để nhắc bà con, nhất là người già, trẻ nhỏ, không đi qua chỗ nguy hiểm”, anh Thiền nói. Chiếc điện thoại giúp công việc được kết nối nhanh hơn, nhưng với anh Thiền, có nhiều việc ở bản vẫn phải bắt đầu bằng sự có mặt. Bởi có những chuyện không thể chỉ giải quyết qua những dòng tin nhắn.

Nếu anh Thiền để lại ấn tượng về sức trẻ và sự linh hoạt thì ở bản Na, xã Sơn Điện, câu chuyện về người cán bộ cơ sở lại bắt đầu từ một điểm nhìn khác. Ông Hà Văn Nhiệt, Bí thư chi bộ bản Na, là một thầy giáo đã nghỉ hưu. Sau nhiều năm đứng trên bục giảng, ông tiếp tục được bà con tin tưởng, tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Địa bàn sau sáp nhập rộng hơn, công việc nhiều hơn, nhưng với ông, đó vẫn là những việc gắn bó từ nhiều năm qua.

Thời điểm chúng tôi gặp ông cũng là lúc ông tất bật hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Chi bộ bản Na hiện có 74 đảng viên, phần lớn là người cao tuổi. Với nhiều người, việc cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, tìm văn bản hay mở tài liệu trên điện thoại không đơn giản. Ông cùng tổ công nghệ số của bản, của xã đến từng người, hướng dẫn từng bước. “Không thể nóng vội được. Người chưa quen thì mình hướng dẫn từ từ. Khi họ tự mở được, tự xem được tài liệu thì lần sau sẽ dễ hơn”, ông Nhiệt nói.

Cách hướng dẫn của ông vẫn giống như khi còn đứng lớp: làm mẫu để người khác làm theo; chỗ nào bà con chưa hiểu thì kiên nhẫn hướng dẫn lại. Tại nhà văn hóa bản, bà Phạm Thị Dung, đảng viên Chi bộ bản Na nhận xét, ông Nhiệt dù tuổi đã cao, nhưng việc làng rất năng nổ, lại biết sử dụng công nghệ nên được các đảng viên, nhất là người lớn tuổi, tin tưởng tín nhiệm.

Một người trẻ bắt nhịp công việc bằng sự nhanh nhạy; một người đã nghỉ hưu tiếp tục cống hiến bằng kinh nghiệm và sự kiên nhẫn. Hai con người, ở hai thời điểm khác nhau tôi gặp, nhưng họ cùng cho thấy một “luồng gió mới” trong cách làm việc ở cơ sở. Người được bà con tín nhiệm hôm nay không chỉ cần có uy tín, mà còn phải biết tổ chức công việc, kết nối cộng đồng và thích ứng với yêu cầu của thời cuộc.

Bài và ảnh: Đình Giang