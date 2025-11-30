Gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc Thổ

Thời gian qua, các xã có đồng bào dân tộc Thổ sinh sống luôn quan tâm công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Đồng bào dân tộc Thổ luôn có ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Mặc dù đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng người dân thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân luôn quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ. Ngoài tiếng nói được sử dụng hằng ngày, trang phục được sử dụng trong các dịp lễ, tết, thôn còn thành lập đội “Văn hóa dân gian dân tộc Thổ” để tạo sân chơi cho người dân trong thôn và truyền dạy cho thế hệ trẻ những làn điệu dân ca, dân vũ, điệu múa của đồng bào dân tộc Thổ. Nhờ đó, phong trào văn nghệ quần chúng của thôn Thấng Sơn ngày càng phát triển.

Chị Lê Thị Phương, đội trưởng đội văn nghệ dân gian dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, chia sẻ: "Nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tôi thường xuyên vận động chị em trong thôn tham gia tập luyện các làn điệu dân ca, các điệu múa của đồng bào dân tộc Thổ. Ban đầu nhiều người chưa tích cực tham gia nhưng qua thời gian học, hiểu biết được nâng lên, đã có những việc làm thiết thực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, số lượng thành viên trong đội văn nghệ có hơn 30 người. Mọi người trong đội văn nghệ luôn có ý thức đoàn kết, cùng nhau gìn giữ bản sắc của dân tộc mình".

Ông Nguyễn Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Như Xuân, chia sẻ: "Đồng bào dân tộc Thổ xã Như Xuân sinh sống tại các thôn: Thấng Sơn, Trung Thành, Yên Thắng. Thời gian qua xã Như Xuân đã khuyến khích các thôn thành lập các đội văn nghệ để phát triển phong trào văn nghệ quần chúng gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Hằng năm, trong Lễ hội Đình Thi, ngoài việc tổ chức phần lễ, xã chú trọng tới phần hội với các hoạt động văn hóa, thể thao và nhiều hoạt động tín ngưỡng mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Thổ. Qua đó, góp phần quảng bá nét đẹp của lễ hội đến du khách thập phương, giáo dục thế hệ trẻ thêm yêu bản sắc văn hóa dân tộc mình”.

Tại xã Hóa Quỳ, việc gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ cũng được chú trọng. Hàng năm, xã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào, vận động các nghệ nhân truyền dạy các điệu múa, làn điệu dân ca cho thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Thổ.

“Thời gian tới, xã Hóa Quỳ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc Thổ về ý nghĩa của việc gìn giữ bản sắc văn hóa. Hỗ trợ một phần kinh phí để các thôn mua sắm đạo cụ, trang phục biểu diễn cho các đội văn nghệ. Tập trung triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống”, ông Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ cho biết.

Hiện nay, đồng bào dân tộc Thổ ở Thanh Hóa có khoảng 10.000 người sinh sống chủ yếu tại các xã: Như Xuân, Thượng Ninh, Hóa Quỳ, Xuân Bình... Để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ, các xã có đồng bào dân tộc Thổ sinh sống đã quan tâm tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng khôi phục các phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, văn hóa ẩm thực; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Thổ... Nhờ đó, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thổ được gìn giữ, phát huy trong cộng đồng. Tuy nhiên, với sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường khiến bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thổ đang có nguy cơ bị mai một. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần tiếp tục có những định hướng, huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích người dân có ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thổ.

Bài và ảnh: Nguyễn Anh