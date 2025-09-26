Giáo dục thể chất trong trường mầm non

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Do vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, ngành giáo dục, các trường mầm non trong tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục thể chất với nhiều giải pháp thiết thực được triển khai thực hiện.

Một hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ của Trường Mầm non Quảng Đức, xã Lưu Vệ.

Xác định rõ mục đích, yêu cầu cũng như vai trò ý nghĩa của hoạt động giáo dục thể chất đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, ngoài xây dựng và thực hiện các giờ học vận động trong mỗi ngày học, mỗi tuần học theo khung chương trình giáo dục, Trường Mầm non Quảng Vinh, phường Nam Sầm Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động vận động ngoài trời cho trẻ thông qua các trò chơi dân gian như: kéo co, cướp cờ, mèo đuổi chuột... Lắp đặt các bộ đồ chơi ngoài trời liên hoàn phát triển vận động như: thang leo, bật xa, đi theo đường zíc zắc... Theo cô Nguyễn Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Vinh, mỗi tiết học, hoạt động giáo dục thể chất không chỉ tạo không khí vui vẻ, sôi nổi mà còn giúp trẻ rèn luyện thể lực, sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng phối hợp các giác quan.

Cũng theo cô Luyến, hoạt động giáo dục thể chất, phát triển thể lực cho trẻ ở Trường Mầm non Quảng Vinh còn được gắn với việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường học hạnh phúc lấy trẻ là trung tâm” và chuyên đề “Phát triển vận động” với phương châm “học bằng chơi, chơi mà học”. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực, chủ động tuyên truyền tới phụ huynh, khuyến khích các gia đình tạo điều kiện cho trẻ được vận động phù hợp sau giờ học, khi ở nhà nhằm phát triển kỹ năng tự lập và hình thành lối sống lành mạnh.

Tại Trường Mầm non Quảng Đức, xã Lưu Vệ, để hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ đạt hiệu quả cao, ngoài bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhà trường đã đầu tư xây dựng môi trường giáo dục thể chất đa dạng, khoa học. Trong đó, khu phát triển vận động liên hoàn ngoài trời được quy hoạch rộng 150m2 với nhiều thiết bị cầu trượt, xích đu, bập bênh... phù hợp với từng nhóm tuổi. Trong lớp học, bên cạnh góc phân vai, góc thư viện... nhà trường còn xây dựng thêm góc vận động. Đặc biệt, nhiều năm qua, ngoài các tiết học giáo dục thể chất trong lớp, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động vận động ngoài trời gắn với các trò chơi như: “Chuyền bóng qua đầu”, “Đưa thực phẩm về kho”, “Mang bánh biếu bà”... Cô giáo Vũ Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Đức, cho biết: “Những trò chơi này không chỉ tạo hứng thú cho trẻ mỗi khi đến trường mà còn góp phần phát triển toàn diện thể lực và kỹ năng phối hợp tay - mắt, sự khéo léo trong vận động”. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc toàn diện, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao ở Trường Mầm non Quảng Đức luôn ở mức cao; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chỉ chiếm dưới 2%.

Học sinh Trường Mầm non Quảng Đức, xã Lưu Vệ tham gia vận động thể chất thông qua trò chơi.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, không chỉ Trường Mầm non Quảng Đức hay Trường Mầm non Quảng Vinh, thực hiện chỉ đạo của ngành, từ nhiều năm qua, 100% trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều tổ chức linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ. Ví như đối với trẻ 24 - 36 tháng tuổi, các hoạt động vận động chủ yếu tập trung vào các nhóm cơ và hô hấp với các động tác như vận động tay, chân, vai... Trẻ từ 3 - 5 tuổi được mở rộng bài tập, kết hợp với các trò chơi vận động mang tính phối hợp cao, đòi hỏi sự linh hoạt và tư duy phản xạ. Cùng với đó, các yếu tố hỗ trợ giáo dục thể chất như chế độ dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể và thiết bị học tập cũng được các nhà trường quan tâm chú trọng. Qua thống kê, hiện các trường mầm non trong tỉnh đều có sân chơi ngoài trời cùng nhiều loại đồ chơi gắn với hoạt động vận động và phù hợp với từng lứa tuổi. Trong đó nhiều trường xây dựng nhà thể chất đa năng có mái che bảo đảm cho trẻ vận động an toàn, hiệu quả.

Thực tế cho thấy, giáo dục thể chất không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để trẻ khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh. Theo các chuyên gia, giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi được ví như “thời điểm vàng” cho sự phát triển của trẻ. Do đó, việc chú trọng giáo dục thể chất trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, cùng với nhà trường, mỗi bậc phụ huynh cần nắm bắt rõ và tạo điều kiện cho con vận động phù hợp để trẻ được nâng cao sức khỏe, phát triển cân đối và hài hòa, từ đó khai phá tối ưu tiềm năng của bản thân, tạo nền tảng cho trẻ bước vào các bậc học cao hơn.

Bài và ảnh: Phong Sắc