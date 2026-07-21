Giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại xã Lam Sơn

Sáng 21/7, Đoàn giám sát số 174 Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) tại xã Lam Sơn.

Đoàn giám sát đã khảo sát tại Chi bộ thôn Xuân Khang, xã Lam Sơn.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đoàn giám sát đã khảo sát tại Chi bộ thôn Xuân Khang - nơi cư trú của Chủ tịch UBND xã Lam Sơn Lê Văn Niệm; Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND xã Lam Sơn - nơi đồng chí Lê Văn Niệm công tác và tham gia sinh hoạt Đảng.

Tại các nơi khảo sát, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn Lê Văn Niệm đều được các chi bộ ghi nhận, đánh giá cao về trách nhiệm nêu gương và việc chấp hành nghiêm các quy định của Đảng; vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đoàn giám sát số 174 Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu tại xã Lam Sơn.

Sau khi thực hiện sáp nhập xã, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Lam Sơn từng bước được kiện toàn. Đối với công tác thực hiện dân chủ cơ sở, Đảng ủy, HĐND, UBND xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân. Trong đó, UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm Nhân dân được tham gia ý kiến đối với các chủ trương, các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Các cuộc họp cộng đồng dân cư được tổ chức dân chủ, công khai, đúng trình tự, bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin, thảo luận, nêu ý kiến, đề xuất phương án, thống nhất trước khi thực hiện.

Ngoài ra, UBND xã cũng thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý xây dựng chính quyền, giám sát việc thực chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lam Sơn Nguyễn Ngọc Thức phát biểu tại hội nghị.

Đối với trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn Lê Văn Niệm luôn xác định rõ trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; sâu sát thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; chủ động đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Niệm đã chỉ đạo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Lam Sơn Lê Văn Niệm phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại và yêu cầu làm rõ nội dung việc giải quyết một số kiến nghị của Nhân dân còn chậm, nhất là lĩnh vực đất đai do vướng mắc lịch sử để lại sau sáp nhập. Cùng với đó là việc lấy ý kiến Nhân dân có lúc còn hình thức...

Giải trình những ý kiến của đoàn giám sát nêu, theo lãnh đạo xã Lam Sơn, nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc sau sáp nhập nhiều, địa bàn rộng, dân số đông trong khi biên chế giảm. Một bộ phận cán bộ thôn còn ngại va chạm. Cùng với đó, hạ tầng thông tin, khả năng tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ, công chức và Nhân dân còn hạn chế, chưa tương đồng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi giám sát.

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định trên địa bàn xã. Đồng thời nhấn mạnh, để tiếp tục đổi mới, đưa công tác dân chủ ở cơ sở đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả hơn, người đứng đầu UBND xã Lam Sơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Khắc phục các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc để thực hiện hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban MTTQ xã và các cơ quan, tổ chức liên quan. Đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn địa phương.

Lê Phượng