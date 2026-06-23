Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4%

Bộ Y tế vừa ban hành nhiều quyết định phê duyệt giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện K, Trung ương Quân đội 108, Hữu nghị Việt Đức...

Giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4%. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo các quyết định, đây là giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Ngân sách nhà nước thanh toán và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, Giá dịch vụ ngày giường bệnh, Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê, Giá dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

Mức giá dịch vụ khám chữa bệnh mới bao gồm 3 yếu tố hình thành giá: Chi phí trực tiếp; Chi phí nhân công và Chi phí quản lý. Riêng chi phí quản lý là cấu phần lần đầu tiên được đưa vào giá.

Theo đó, chi phí quản lý bao gồm: Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế, tài sản cố định; Chi phí điện, nước, nhiên liệu; Các khoản phí, lệ phí, thuế (bao gồm cả thuế sử dụng đất); Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh; Lãi tiền vay (nếu có) và các khoản chi phí quản lý khác...

Đến nay, giá dịch vụ y tế đã được tính 3 trên 4 cấu phần, chỉ còn “chi phí khấu hao thiết bị” chưa được tính.

Theo quyết định, so với mức giá trước đó, các mức giá khám bệnh bảo hiểm y tế, hội chẩn ca bệnh khó, tiền giường đều tăng khoảng 4%. Đây là mức trung bình sau khi Bộ Y tế khảo sát, thống kê chi phí quản lý thực tế tại nhiều bệnh viện và đánh giá tác động xã hội.

Mức tăng này sẽ bù đắp cho các bệnh viện và khuyến khích các đơn vị tối ưu hoá chi phí quản lý để giảm giá thành khám chữa bệnh.Theo đó, mức giá khám bệnh bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.6000 đồng; giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó (mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn) là 208.000 đồng/chuyên gia/ca, tăng 8.000 đồng so với trước đây.

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) tăng từ 160.000 lên 166.400 đồng. Giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) tăng từ 450.000 đồng lên 468.000 đồng.

Giá giường bệnh có sự khác biệt, theo đó tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (hai bệnh viện hạng Đặc biệt), giá giường điều trị hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc là 1.058.000 đồng một ngày, trong khi giường bệnh Hồi sức cấp cứu có giá hơn 623.000 đồng, tăng lần lượt khoảng 41.000-23.000 đồng.

Trong khi đó, ở Bệnh viện K (bệnh viện hạng I tuyến Trung ương) lần lượt là 965.200 đồng và gần 581.000 đồng, cao hơn 37.200 đồng và 23.000 đồng so với trước đó. Giường Hồi sức cấp cứu có mức giá mới là 580.900 đồng; giường nội khoa, mức giá mới dao động từ 261.200-340.200 đồng, trong khi giá giường ngoại khoa và bỏng là từ 322.800 đến 458.000 đồng.

Theo quy định, Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện trực thuộc Bộ và các bộ khác, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh của các bệnh viện thuộc địa phương quản lý./.

Theo TTXVN