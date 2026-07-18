Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026: Sẵn sàng cho ngày hội lớn tại Sầm Sơn

Chiều 18/7, tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn, Hội Golf Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026. Giải đấu được Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Buổi lễ quy tụ đại diện 11 hội golf khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Ban Tổ chức, vòng đấu chính thức sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn, quy tụ các đội tuyển nam và nữ đến từ 11 hội golf khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Giải đấu áp dụng thể thức thi đấu đối kháng đồng đội Fourball kết hợp đối kháng cá nhân Singles Match, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, đòi hỏi sự phối hợp, chiến thuật và bản lĩnh của các vận động viên.

Ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: Ban Tổ chức mong muốn xây dựng giải trở thành sân chơi đồng đội chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy phong trào golf tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các hội golf địa phương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn tham dự, Ban Tổ chức sẽ miễn hoàn toàn phí tham dự giải, đồng thời tài trợ toàn bộ phí sân thi đấu và chi phí lưu trú trong 2 đêm tại hệ thống khách sạn FLC đối với các vận động viên có tên trong danh sách thi đấu chính thức.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự cho rằng: Việc Thanh Hóa được lựa chọn đăng cai là niềm vinh dự, đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.

Theo điều lệ giải, vận động viên tham gia giải phải đáp ứng các tiêu chí về nguyên quán hoặc có cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động tại địa phương đăng ký thi đấu từ 2 năm trở lên, hoặc có các mối liên quan hợp pháp khác được Ban Tổ chức xem xét, phê duyệt. Lãnh đội các địa phương chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của danh sách vận động viên.

Ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải trao đổi về điều lệ và công tác tổ chức giải.

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026.

Các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026.

Ban Tổ chức cho biết, do tác động từ việc sáp nhập địa giới hành chính ở một số địa phương, số lượng đội tham dự năm nay có thể giảm so với các mùa giải trước. Tuy nhiên, điều này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các đội tuyển đại diện cho các địa phương.

Với công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là giải golf đồng đội uy tín của khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào golf tại miền Trung và Tây Nguyên.

Tin liên quan: Giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Thanh Hóa ... Chiều 18/7 tại FLC Golf Links Sầm Sơn sẽ diễn ra Lễ công bố chính thức Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung & Tây Nguyên 2026. Sự kiện đánh dấu sự khởi động cho ngày hội golf đồng đội quy mô lớn của khu vực, hướng tới vòng tranh tài chính thức diễn ra vào đầu tháng 9/2026 tại Thanh Hóa.

Hoàng Sơn