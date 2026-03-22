Giải việt dã Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ XXX - Giữ vững bản sắc, vươn tầm và lớn mạnh

Sáng 22/3, tại khu đô thị Vinhomes Star City (phường Hạc Thành), Ủy ban Olympic Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Hạc Thành tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc và Giải việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX - Cúp Xi măng Long Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND phường Hạc Thành; đại diện các nhà tài trợ cùng 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân cùng tham gia hưởng ứng phong trào.

Sự kiện chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20/3/1962 - 20/3/2026); 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); 80 năm Ngày thành lập ngành Thể dục, Thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), tạo khí thế phấn khởi, đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe cho các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức chương trình nhấn mạnh: Bác Hồ là tấm gương sáng về luyện tập thể dục. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT trong các lĩnh vực, đời sống xã hội, trong các cấp, ngành và trong cộng đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Việc tập luyện thể dục thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất, mà còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thường xuyên các hoạt động thể dục thể thao, lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện mỗi ngày; biến việc tập luyện thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa trong đời sống, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Rèn luyện thân thể - nâng cao sức khỏe - xây dựng cuộc sống hạnh phúc” các đại biểu cùng các VĐV và toàn thể Nhân dân đã cùng tham gia gia vào hoạt động đồng diễn thể dục và chạy đồng hành hưởng ứng với cự ly 1.000m.

Tham gia tranh tài tại 2 nội dung chạy truyền thống 3.000 m nữ và 5.000 m nam có gần 400 VĐV đến từ các xã, phường, các đơn vị, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

Ở năm thứ 30 tổ chức, việc đưa nội dung việt dã vào hệ thống huy chương của Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X đã tạo nên bầu không khí sôi động, tạo thêm động lực cho các VĐV tranh tài sôi nổi. Các đoàn tham gia đều có sự chuẩn bị tốt về lực lượng VĐV, cũng như tập luyện, làm quen đường chạy.

Nội dung chạy 3.000m nữ đã diễn ra hấp dẫn ngay từ vạch xuất phát cho tới vòng đấu cuối. Bằng việc phân phối sức hợp lý cùng chiến thuật khoa học, VĐV Bùi Thị Đào của đơn vị xã Thọ Long đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để về đích đầu tiên.

VĐV Bùi Thị Đào xuất sắc vượt qua các đối thủ để về đích đầu tiên ở nội dung 3.000 m nữ.

Hai VĐV Nguyễn Thị Hải Yến và Trịnh Bảo Ngọc cùng của đoàn Hạc Thành về thứ nhì và ba. Kết quả đồng đội nữ, xếp thứ nhất là đơn vị phường Hạc Thành. Xếp thứ nhì và ba là các xã Thọ Long và phường Hàm Rồng.

Cự ly chạy 5.000 m nam cũng diễn ra kịch tính, quyết liệt không kém. Các cuộc đua tranh, tách tốp giữa các VĐV là gay cấn đến những mét cuối cùng.

VĐV Lê Văn Đảng đã xuất sắc cán đích đầu tiên nội dung 5.000 m nam.

Kết quả, VĐV Lê Văn Đảng của phường Hàm Rồng đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Hai VĐV xếp thứ nhì và ba là Nguyễn Văn Bao của phường Hạc Thành và Trương Việt Thành phường Hàm Rồng.

Về kết quả đồng đội nam, xếp thứ nhất là đơn vị phường Hàm Rồng, đơn vị xếp thứ nhì là xã Hoa Lộc và thứ ba là phường Hạc Thành.

Căn cứ thành tích cá nhân và đồng đội ở các nội dung 3.000 m nữ, 5.000 m nam, Ban Tổ chức chấm điểm xác định thành tích toàn đoàn. Kết quả, đơn vị phường Hạc Thành giành giải nhất toàn đoàn, xếp thứ nhì là phường Hàm Rồng, thứ ba là xã Cẩm Tú. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải khuyến khích cho các cá nhân xếp từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 ở hai nội dung thi đấu.

Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong lòng các đoàn VĐV, cổ động viên và người hâm mộ.

Không chỉ là cuộc thi về tốc độ và sức bền, Giải Việt dã Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ XXX còn là nơi lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó không ngừng lớn mạnh, vươn tầm, tiếp nối sứ mệnh thúc đẩy phong trào TDTT và chắp cánh ước mơ cho tài năng điền kinh xứ Thanh.

Năm nay, bên cạnh Công ty TNHH Xi măng Long Sơn thì có thêm Herbalife là nhà tài trợ kim cương của giải đấu. Bên cạnh đó là các nhà tài trợ quen thuộc như: Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Hóa. Việc các nhà tài trợ quan tâm đồng hành, ủng hộ đã thể hiện sự uy tín, lớn mạnh và sức lan tỏa của giải.

Anh Tuân