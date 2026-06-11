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Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Dự kiến kỳ họp diễn ra 1 buổi, khoảng từ ngày 18-19/6/2026, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Dự kiến kỳ họp diễn ra 1 buổi, khoảng từ ngày 18-19/6/2026, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chiều 11/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phiên họp thứ 4, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa được tổ chức để cho ý kiến đối với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung quan trọng khác.

Dự phiên họp có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; trưởng các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến kỳ họp diễn ra 1 buổi, khoảng từ ngày 18-19/6/2026, tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIXCho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Các đại biểu tham gia phát biểu tại phiên họp.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nối từ đường bộ ven biển đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa; Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2025; Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 21/7/2025 của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; Mức học phí năm học 2025-2026 của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức...

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thống nhất với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh hoàn thiện các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp, cập nhật trên phần mềm ecabinet.vn để đại biểu nghiên cứu. Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để kỳ họp được tổ chức thành công.

Cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Cũng tại phiên họp, sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết của các ban trình tại phiên họp.

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, đồng chí yêu cầu các cơ quan hữu quan hoàn thiện các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật để trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh #HĐND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #Phiên họp #Đường Hồ Chí Minh #Nhiệm kỳ #ĐBQH #Nguyễn Quang Hải #Đầu Thanh Tùng #Ban thường vụ tỉnh ủy

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