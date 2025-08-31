Giải đua ô tô Gymkhana vô địch quốc gia thành công tốt đẹp

Chiều 31/8, vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia - PVOIL Cup 2025 (PVOIL VGC 2025) đã chính thức khép lại tại tại Quảng trường Hàm Rồng (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá) sau 2 ngày tranh tài kịch tính và sôi động.

Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 cho thấy bước tiến vượt bậc, sự phát triển về quy mô, trình độ chuyên môn, sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và điều hành.

Giải đua ô tô Gymkhana vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2025 được tổ chức bởi Hiệp hội ô tô Thể thao Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, Công ty Cổ phần OTV Truyền thông.

Với 26 tay đua xuất sắc tranh tài, PVOIL VGC 2025 không chỉ là một cuộc so tài tốc độ mà còn là sân chơi để các vận động viên thể hiện kỹ năng lái xe điêu luyện, khả năng kiểm soát xe ở tốc độ cao trên sa hình phức tạp. Giải đấu đã đóng góp vào quá trình phát triển phong trào đua xe ô tô thể thao tại Việt Nam, đồng thời tạo ra một sự kiện văn hóa - thể thao hấp dẫn, thu hút du khách đến với Thanh Hóa, một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đưa tỉnh trở thành điểm đến mới của các sự kiện thể thao lễ hội.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Qua từng vòng đua, các vận động viên đã thể hiện sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống trên các địa hình khó khăn. Cuộc thi năm nay tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của môn thể thao này, khi các tay đua không ngại vượt qua các chướng ngại vật, thể hiện những pha lái kỹ thuật đỉnh cao đến giây phút cuối cùng.

Giải đua PVOIL VGC 2025 mang đến cho khán giả những màn tranh tài nghẹt thở.

Giải đấu năm nay đã cho thấy những bước tiến vượt bậc, sự phát triển về quy mô, trình độ chuyên môn, sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và điều hành. Qua đó, giải đấu hứa hẹn trở thành cái nôi nuôi dưỡng những tài năng, phát triển mạnh mẽ bộ môn thể thao đua xe tại Việt Nam, hướng tới xây dựng một cộng đồng đua xe lớn mạnh, tiệm cận và hội nhập với trình độ các giải thi đấu quốc tế.

Phát biểu tổng kết giải đấu, ông Ngô Việt Dũng, Phó Tổng thư ký VMA, đại diện Ban Điều hành cho biết: “Hai ngày qua, chúng ta đã chứng kiến những màn “đốt lốp” đỉnh cao, những cú drift mãn nhãn của 26 VĐV. Trên tinh thần thi đấu công bằng, trung thực, văn minh và tôn trọng đối thủ, các tay đua đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình và đạt được những thành tích tốt nhất. Sự thành công của PVOIL VGC 2025 cũng chính là bước đệm quan trọng để phát triển bộ môn đua xe Gymkhana của Việt Nam trong tương lai”.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên giành thứ hạng Nhất, Nhì, Ba nội dung hạng cầu trước.

Sau hai ngày thi đấu gay cấn, cuộc đua đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng. Ở hạng Cầu trước, tay lái Phạm Hoàng Đức, ứng cử viên số 1, đến từ đội Speed Master Club đã giành chức vô địch. Về sau Hoàng Đức là tay đua Nguyễn Trung Quân cũng của đội Speed Master Club; xếp thứ 3 là vận động viên Hoàng Quân của HMC 02 - Minh Lý Auto.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên giành thứ hạng Nhất, Nhì, Ba nội dung hạng cầu sau/hai cầu.

Ở hạng Cầu sau/Hai cầu, Trương Nam Thành đến từ đội Ultra Racing Team đã xuất sắc giành ngôi vị số 1. Á quân là tay đua Khúc Cao Thế của đội Teacher; hạng 3 là tay đua Phạm Quốc Huy của đội Ultra Racing Team.